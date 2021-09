Αντίο στον οικουμενικότερο των Ελλήνων, τον Μίκη Θεοδωράκη λένε με εκτενή και πηχιαία δημοσιεύματα τα μεγαλύτερα δίκτυα και πρακτορεία του κόσμου.

«Πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας μουσικοσυνθέτης και Μαρξιστής που έκανε πόλεμο λέξεων και μουσικής κατά της διαβόητης χούντας που τον φυλάκισε και τον εξόρισε ως επαναστάτη, απαγορεύοντας τα έργα του πριν από μισόν αιώνα» γράφουν οι New York Times, επικαλούμενοι μία φράση από συνέντευξή του στην αμερικανική εφημερίδα το 1970: «Ζω πάντα με δύο ήχους - έναν πολιτικό κι έναν μουσικό».

Στη «συναρπαστική μουσική» που έγραψε για την ταινία του 1964 "Αλέξης Ζορμπάς" ("Zorba the Greek") που συνέβαλε στην προώθηση της εικόνας της ηλιόλουστης και ανέμελης χώρας για εκατομμύρια τουρίστες, κάνει μνεία το πρακτορείο Reuters που χαρακτηρίζει τον Μίκη Θεοδωράκη ως έναν «επιβλητικό άνδρα με πυκνά μαλλιά που έγραφε μουσική, η οποία αντανακλούσε το όραμά του για τον κόσμο».

