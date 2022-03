Το Διεθνές Δικαστήριο «ανησυχεί βαθύτατα» για τη χρήση βίας από τη Ρωσία στην Ουκρανία

Το Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης στη Χάγη δήλωσε την βαθιά του ανησυχία για τη χρήση βίας από τη Ρωσία στην Ουκρανία.

«Το δικαστήριο έχει πλήρη επίγνωση της έκτασης της ανθρώπινης τραγωδίας που λαμβάνει χώρα στην Ουκρανία (... ) Το δικαστήριο ανησυχεί βαθιά για τη χρήση βίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία, η οποία εγείρει πολύ σοβαρά ζητήματα διεθνούς δικαίου» ανέφερε η προεδρεύουσα δικαστής Joan Donoghue, καθώς άρχισε να διαβάζει την απόφαση του δικαστηρίου για τα προσωρινά μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί τις διαδικασίες προσφυγής στο Δικαστήριο της Χάγης κατά της Ρωσίας για εγκλήματα πολέμου.

«Ενεργοποιούμε τις εργασίες για να λογοδοτήσουν οι κατακτητές. Θα έπρεπε να γίνει διεθνές δικαστήριο. Για όλα όσα έχουν κάνει εναντίον της Ουκρανίας. Ενάντια στους δικούς μας ανθρώπους. Για κάθε τρομοκρατική πράξη των ρωσικών στρατευμάτων στο έδαφος του κράτους μας» ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Η Ουκρανία είχε καταθέσει σχετική αίτηση κατά της Ρωσίας, λίγο μετά την έναρξη της εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου, λέγοντας ότι είναι αβάσιμη η προφανής αιτιολόγηση της Ρωσίας, ότι ενεργούσε για να αποτρέψει μια γενοκτονία στην Ανατολική Ουκρανία.

