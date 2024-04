Διέσχισε τρέχοντας όλη την Αφρική σε 352 μέρες: «Είμαι λίγο κουρασμένος», ήταν τα πρώτα λόγια του

Μετά από περισσότερα από 16.000 χλμ σε 352 ημέρες και αφού διέσχισε 16 χώρες, ο Βρετανός δρομέας Ρας Κούκ, έτρεξε όλο το μήκος της Αφρικής.

Ο 27χρονος δρομέας από το Γουόρθινγκ του Δυτικού Σάσεξ, που ξεκίνησε το ταξίδι του πριν σχεδόν ένα χρόνο από τη Νότιο Αφρική, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην Τυνησία το απόγευμα της Κυριακής. Ο 27χρονος αθλητής αντοχής, ήθελε να γιορτάσει τον τερματισμό του με ένα πάρτι - καθώς και με ένα daiquiri φράουλα - έχοντας συγκεντρώσει περισσότερες από 600.000 λίρες για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το επίτευγμά του - που πιστεύεται ότι ήταν σε κάθε περίπτωση μοναδικό καθώς είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει τρέξει όλη την Αφρική από άκρη σε άκρη - ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς τα εμπόδια που συνάντησε στη διαδρομή. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Βρετανός δρομέας, διασχίζοντας την Αφρική, έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας στην Αγκόλα, δέχτηκε επίθεση από άνδρες με ματσέτες στη Δημοκρατία του Κονγκό ενώ ακόμα, αντιμετώπισε προβλήματα υγείας και επιπλοκές στην έκδοση βίζα.

Στις 22 Απριλίου 2023 ο Ρας Κουκ ξεκίνησε από το νοτιότερο σημείο της Νότιας Αφρικής, το ακρωτήριο Αγκούλας. Όταν πέρασε τη γραμμή στο βορειότερο σημείο της Τυνησίας, το Ras Angela, είχε τρέξει την απόσταση περίπου 376 μαραθωνίων. Ο Ρας Κουκ συνοδευόταν στο τελευταίο σκέλος του ταξιδιού του από υποστηρικτές του που παρακολούθησαν το ταξίδι του στα social media, καθώς κατέγραφε την οδύσσεια του στο X, το Instagram και το YouTube, με αναρτήσεις που συγκέντρωναν εκατομμύρια προβολές.

Ολοκληρώνοντας το μακρύ ταξίδι του, έκανε μια βουτιά στη θάλασσα, λέγοντας στο Sky News: «Είμαι λίγο κουρασμένος». Μια μέρα πριν ξεκινήσει το τελευταίο μέρος της διαδρομής, ο Ρας Κουκ είπε στο Sky News: «Είναι πολύ δύσκολο να το εκφράσω με λέξεις: 352 μέρες στο δρόμο, πολύς καιρός χωρίς να δω την οικογένειά μου, την κοπέλα μου, το σώμα μου πονάει πολύ, αλλά μια μέρα ακόμα, δεν πρόκειται να παραπονεθώ».

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στο Running Charity, το οποίο παρέχει προγράμματα τρεξίματος και ψυχικής υγείας σε νέους που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης και περίπλοκες ανάγκες, και στο Sandblast, το οποίο προωθεί την ευαισθητοποίηση για τον λαό των Σαχάραουι.

Κατά τη διάρκεια του άθλου του, ο δρομέας έτρεξε μέσα από τροπικά δάση, οροσειρές και διέσχισε τη Σαχάρα. Την 200η ημέρα, μείωσε τα ημερήσια χιλιόμετρα μετά από συμβουλές γιατρών στη Νιγηρία. «Πήρα μερικές μέρες για να κάνω κάποιες εξετάσεις. Καμία ζημιά στα κόκκαλα, οπότε η μόνη επιλογή που απέμενε ήταν να σταματήσω να γκρινιάζω και να πάρω τα πιο δυνατά παυσίπονα που υπάρχουν».

