Diddy: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του, Τόνι Ρίκο - «Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να συνεχίσω»

Ο Σον «Diddy» Κομπς χάνει ένα από τα σημαντικότερα μέλη της υπερασπιστικής του ομάδας.

Εν μέσω του καταιγισμού αγωγών, μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση και sex trafficking, ένας από τους βασικούς δικηγόρους του, ο Τόνι Ρίκο (Anthony Ricco), παραιτείται. Σε αίτηση που κατέθεσε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Παρασκευή, ο Ρίκο ενημέρωσε τον δικαστή για την πρόθεσή του να αποσυρθεί, προσθέτοντας ότι ακολούθησαν συζητήσεις με τον επικεφαλής δικηγόρο του Κομπς, Μαρκ Ανιφίλο.

«Παρόλο που παρείχα στον Σον Κομπς το υψηλό επίπεδο νομικής εκπροσώπησης που αναμένει το δικαστήριο, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να συνεχίσω να υπηρετώ αποτελεσματικά ως δικηγόρος του», έγραψε ο Ρίκο. Αρνούμενος να εξηγήσει περεταίρω, τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, επικαλέστηκε το απόρρητο δικηγόρου/πελάτη και αποχώρησε.

Anthony Ricco, one of Sean “Diddy” Combs' lawyers, has filed a motion to withdraw from the federal case, citing “sufficient reasons” for him to be terse in his application to withdrawal.



