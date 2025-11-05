ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γαλλία: Το προφίλ του δράστη που έριξε το αυτοκίνητό του σε πλήθος στο Ολερόν

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας διευκρίνισε πως ο δράστης δεν ήταν ριζοσπαστικοποιημένος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΓΑΛΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΛΕΡΟΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου / EPA
0

Το κίνητρο του δράστη, που έριξε το αυτοκίνητό του σε πλήθος στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Ολερόν, τραυματίζοντας δέκα άτομα, συνεχίζουν να αναζητούν οι αστυνομικές Αρχές στη Γαλλία.

Ο δήμαρχος του Ντολίς-Ντ’Ολερόν της Γαλλίας, ο Τιμπό Μπρεσκόφ, είπε ότι ο 35χρονος ύποπτος είναι ένας ντόπιος ψαράς, σκιαγραφώντας το προφίλ του υπόπτου.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τραυματιών, παρόλο που οι πρώτες πληροφορίες από το νησί έκαναν λόγο για εννέα άτομα, ο αριθμός στη συνέχεια αναθεωρήθηκε προς τα κάτω.

Γαλλία: Δεν ήταν ριζοσπαστικοποιημένος ο συλληφθείς

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές και άλλοι αξιωματούχοι είπαν ότι το κίνητρο της επίθεσης, σε αυτό το ήσυχο νησί που είναι δημοφιλές στους τουρίστες το καλοκαίρι, παραμένει άγνωστο. Το όνομα του υπόπτου δεν είχε περιληφθεί σε κανέναν κατάλογο προσώπων που θεωρούνται ριζοσπαστικοποιημένα.

«Σήμερα το πρωί, ξεκινώντας από τις 8.40, ένα άτομο που οδηγούσε το όχημά του έκανε μια διαδρομή, χτυπώντας σκόπιμα πολλούς ανθρώπους που βρέθηκαν στον δρόμο του, είτε ποδηλάτες, είτε πεζούς», είπε ο Νουνιές, ο οποίος έσπευσε στο νησί. «Πέντε άνθρωποι χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, που κράτησε περίπου 35 λεπτά», πρόσθεσε.

Ο δράστης παρέσυρε πεζούς και ποδηλάτες σε διάφορα σημεία του νησιού.

Ο Νουνιές επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης ότι ο ύποπτος φώναξε «Αλλάχoy Ακμπάρ (σ.σ. ο Θεός είναι μεγάλος)» όταν συνελήφθη, σημειώνοντας όμως ότι αυτό είναι μόνο ένα στοιχείο στην ευρύτερη έρευνα.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ ΦΡΑΝΚΟ

Διεθνή / Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας εξομολογείται «βαθύ σεβασμό» για τον Φράνκο

Στα απομνημονεύματά του, ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας κατηγορεί επίσης τον γιο του, βασιλιά Φελίπε, για εγκατάλειψη - «Είμαι ο μόνος Ισπανός που δεν έχει σύνταξη, μετά από σαράντα χρόνια υπηρεσίας» γράφει
LIFO NEWSROOM
ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΙΣΡΑΗΛ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΧΑΜΑΣ

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Ισραηλινός υπουργός καλεί τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ - «Είναι υποστηρικτής της Χαμάς»

Τους τελευταίους μήνες ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει μιλήσει πολλές φορές κατά του αντισημιτισμού, καταγγέλλοντας παράλληλα την ισλαμοφοβία της οποίας υπήρξε θύμα
LIFO NEWSROOM
Ζόραν Μαμντάνι:

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης;

Ο Ζοχράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, καθώς γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος και ο νεότερος δήμαρχός της, νικώντας τον πρώην κυβερνήτη της και φέρνοντας μια σαρωτική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό των Δημοκρατικών
LIFO NEWSROOM
ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚ ΛΑΜΑΡ

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Η στιγμή που χορεύει σε κλαμπ το «Not Like Us» του Λαμάρ λίγες ημέρες πριν εκλεγεί δήμαρχος Νέας Υόρκης

Η επικράτησή του αντανακλά τη δύναμη μιας νεανικής, προοδευτικής συμμαχίας και μια πολιτική βούληση που δίνει προτεραιότητα σε ζητήματα, όπως το κόστος ζωής
LIFO NEWSROOM
 
 