Γαλλία: Το προφίλ του δράστη που έριξε το αυτοκίνητό του σε πλήθος στο Ολερόν

Το κίνητρο του δράστη, που έριξε το αυτοκίνητό του σε πλήθος στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Ολερόν, τραυματίζοντας δέκα άτομα, συνεχίζουν να αναζητούν οι αστυνομικές Αρχές στη Γαλλία.

Ο δήμαρχος του Ντολίς-Ντ’Ολερόν της Γαλλίας, ο Τιμπό Μπρεσκόφ, είπε ότι ο 35χρονος ύποπτος είναι ένας ντόπιος ψαράς, σκιαγραφώντας το προφίλ του υπόπτου.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τραυματιών, παρόλο που οι πρώτες πληροφορίες από το νησί έκαναν λόγο για εννέα άτομα, ο αριθμός στη συνέχεια αναθεωρήθηκε προς τα κάτω.

Γαλλία: Δεν ήταν ριζοσπαστικοποιημένος ο συλληφθείς

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές και άλλοι αξιωματούχοι είπαν ότι το κίνητρο της επίθεσης, σε αυτό το ήσυχο νησί που είναι δημοφιλές στους τουρίστες το καλοκαίρι, παραμένει άγνωστο. Το όνομα του υπόπτου δεν είχε περιληφθεί σε κανέναν κατάλογο προσώπων που θεωρούνται ριζοσπαστικοποιημένα.

«Σήμερα το πρωί, ξεκινώντας από τις 8.40, ένα άτομο που οδηγούσε το όχημά του έκανε μια διαδρομή, χτυπώντας σκόπιμα πολλούς ανθρώπους που βρέθηκαν στον δρόμο του, είτε ποδηλάτες, είτε πεζούς», είπε ο Νουνιές, ο οποίος έσπευσε στο νησί. «Πέντε άνθρωποι χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, που κράτησε περίπου 35 λεπτά», πρόσθεσε.

Ο δράστης παρέσυρε πεζούς και ποδηλάτες σε διάφορα σημεία του νησιού.

Ο Νουνιές επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης ότι ο ύποπτος φώναξε «Αλλάχoy Ακμπάρ (σ.σ. ο Θεός είναι μεγάλος)» όταν συνελήφθη, σημειώνοντας όμως ότι αυτό είναι μόνο ένα στοιχείο στην ευρύτερη έρευνα.