Συρία: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διαδηλώσεις

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή, όταν οι διαμαρτυρίες στη Λατάκια της Συρίας, εξελίχθηκαν σε πυροβολισμούς και άλλες βίαιες συγκρούσεις, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της επαρχίας.

Χιλιάδες Αλαουίτες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στην πλατεία Αζχάρι της πόλης Λατάκια για να απαιτήσουν ένα αποκεντρωμένο πολιτικό σύστημα στη Συρία και την απελευθέρωση χιλιάδων Αλαουιτών κρατουμένων.

Περίπου δύο ώρες μετά την έναρξη της διαδήλωσης, ακούστηκαν πυροβολισμοί από άγνωστη τοποθεσία, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Reuters που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος. Οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν στον αέρα και η διαδήλωση κατέληξε σε χάος, με τους διαδηλωτές να μεταφέρουν τους τραυματίες με τα πόδια.

Σε γραπτή δήλωση του γραφείου Τύπου της επαρχίας Λατάκια που διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους αναφερόταν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν. Δεν διευκρινιζόταν αν τα θύματα ήταν όλα στην πλατεία Αζχάρι ή και σε άλλες πόλεις όπου γίνονταν διαδηλώσεις.

Άγνωστοι έκαναν επιθέσεις σε διαδηλώσεις στη Συρία

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ανέφερε ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκε από πυροβολισμούς «οπλισμένων 'υπολειμμάτων' του προηγούμενου καθεστώτος» στη Λατάκια. Ανέφερε επίσης ότι πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς άγνωστων επιτιθέμενων κοντά στην πλατεία Αζχάρι.

Η διαδήλωση της Κυριακής είχε προκηρυχθεί από τον επικεφαλής του Ανώτατου Ισλαμικού Συμβουλίου των Αλαουιτών, Γκαζάλ Γκαζάλ.

Μια παρόμοια διαδήλωση τον Νοέμβριο διήρκεσε μόλις μία ώρα πριν αντιμετωπίσει μια αντίπαλη διαδήλωση υπέρ της νέας κυβέρνησης της Συρίας. Οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν πυροβολισμούς για να διαλύσουν και τις δύο.

«Ήρθαμε να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας, ένα μέσο διαβίωσης, ήρθαμε να διεκδικήσουμε πολιτικό φεντεραλισμό όπως οι μεγάλες χώρες όπως η Αμερική, η Γερμανία και τα (Ηνωμένα Αραβικά) Εμιράτα», δήλωσε ένας διαδηλωτής.

«Ήρθαμε να ζητήσουμε το δικαίωμά μας στη ζωή, αφού μας σκότωσαν στη γη μας», πρόσθεσε. Πάνω από 1.000 Αλαουίτες σκοτώθηκαν τον Μάρτιο, μετά από μια αποτυχημένη εξέγερση των υποστηρικτών του Άσαντ, που προκάλεσε εκδικητικές δολοφονίες από τις δυνάμεις που είναι συνδεδεμένες με την κυβέρνηση.

Την περασμένη εβδομάδα, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν εξερράγη βόμβα σε αλαουιτικό τζαμί στην κοντινή πόλη Χομς.

