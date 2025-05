Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων έκαναν κατάληψη στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον

Μια ομάδα διαδηλωτών υπέρ των Παλαιστινίων έκανε κατάληψη σε κτίριο στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, στο Σιάτλ των ΗΠΑ, το απόγευμα της Δευτέρας.

Οι διαδηλωτές απαιτούν από τη διοίκηση να διακόψει τους δεσμούς με την Boeing, μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, που διατηρεί μακροχρόνια σχέση με το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον.

BREAKING: Seattle police pull back as Antifa rioters begin taking control of the University of Washington campus..



Is this a joke or we warped back to 2020? pic.twitter.com/9C9YJH4LHe — I Came, I Saw, They died 🇺🇸📢🇺🇸 (@4ortunefame) May 6, 2025

«Η αστυνομία του UW βρίσκεται επί τόπου στο Κτίριο Διεπιστημονικής Μηχανικής, το οποίο καταλήφθηκε από μερικές δεκάδες άτομα λίγο πριν το κτίριο κλείσει στις 5 μ.μ.», ανέφερε το πανεπιστήμιο.

Η ομάδα που αυτοαποκαλείται «Φοιτητές Ενωμένοι για την Ισότητα και την Επιστροφή των Παλαιστινίων» ανέλαβε την ευθύνη για την κατάληψη. Εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε ότι «η ομάδα ελπίζει να απομακρύνει την επιρροή της Boeing και άλλων κατασκευαστικών εταιρειών από τον εκπαιδευτικό μας χώρο».

BREAKING: Police are making arrests inside the University of Washington’s occupied engineering building. At least nine student agitators detained so far. pic.twitter.com/AnQNlMFp1p — Stu (@thestustustudio) May 6, 2025

HAPPENING NOW: The University of Washington in Seattle has literally turned into a dumpster fire. School leaders are allowing Antifa and pro-Hamas activists to dictate the terms. Taxpayer dollars down the drain at this public school. @realDonaldTrump, cut federal funding now. pic.twitter.com/X4jmbmWGfA — Jonathan Choe (@choeshow) May 6, 2025

Το πανεπιστήμιο δήλωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι «οι εισβολείς καλύπτουν κυρίως τα πρόσωπά τους και στοιβάζουν έπιπλα του κτιρίου κοντά στις εισόδους».

«Απ’ όσο γνωρίζουμε, όλα τα άτομα που σχετίζονται με το UW και δεν επιθυμούσαν να παραμείνουν στο κτίριο έχουν ήδη αποχωρήσει», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του. «Τα άτομα που παραμένουν εντός του κτιρίου παραβιάζουν την ιδιότητά τους και θα αντιμετωπίσουν νομικές και φοιτητικές κυρώσεις».

Με πληροφορίες από ABC News