Διαδηλωτές κατέκλυσαν το Καπιτώλιο της Αϊόβα ζητώντας την κατάργηση του νομοσχεδίου κατά των τρανς

Εκατοντάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν το κτίριο του Καπιτωλίου της Πολιτείας της Αϊόβα τη Δευτέρα, την ώρα που οι νομοθέτες εξετάζουν νομοσχέδιο που διακόπτει την προστασία των τρανς ατόμων, στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Πολιτείας για τα πολιτικά δικαιώματα.

Το νομοσχέδιο HSB242 κατά των τρανς, θα καταργήσει την ταυτότητα φύλου ως προστατευόμενη κατηγορία στον νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων της Αϊόβα και θα επαναπροσδιορίσει τον όρο «φύλο» σε «την κατάσταση του να είσαι είτε άνδρας είτε γυναίκα, όπως παρατηρείται ή επαληθεύεται κλινικά κατά τη γέννηση».

Ο νόμος περί πολιτικών δικαιωμάτων της Αϊόβα, ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις σε τομείς όπως η απασχόληση, η στέγαση και η εκπαίδευση, προστατεύει τα τρανς καιnon binary άτομα από το 2007. Εάν υπογραφεί το νέο νομοσχέδιο, θα είναι η πρώτη φορά που η Αϊόβα αφαιρεί μια προστατευόμενη κατηγορία από τον νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων που απαγορεύει τις διακρίσεις.

We joined nearly over 500 protestors today at the capitol. We make our cry for HSB242 to fail. This legislation attacks thousands of Iowans. Protect our neighbors.#iowawtf #desmoines #iowa #lgbt pic.twitter.com/lhln8srAUj