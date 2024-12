Διαδηλώσεις στη Συρία για τον εμπρησμό χριστουγεννιάτικου δέντρου

Διαδηλώσεις ξέσπασαν στη Συρία με αφορμή τον εμπρησμό ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία της Σουκαϊλαμπίγια, μιας πόλης με χριστιανική πλειοψηφία στο κέντρο της χώρας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία και πιέσεις προς τις νέες ισλαμιστικές αρχές, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δύο μασκοφόρους να βάζουν φωτιά στο δέντρο τη νύχτα, πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ χριστιανοί στη Συρία ετοιμάζονταν για τον εορτασμό. Στη συνέχεια, εμφανίζονται εκπρόσωποι της ισλαμιστικής ομάδας Hayat Tahrir al-Sham (HTS), που ανέλαβε την εξουσία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ, να διαβεβαιώνουν το πλήθος ότι οι δράστες, οι οποίοι φέρονται να είναι ξένοι μαχητές, έχουν συλληφθεί.

