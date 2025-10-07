ΔΙΕΘΝΗ
Δεύτερη εβδομάδα shutdown στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας

Το κυβερνητικό shutdown μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα - Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος για διάλογο, ενώ η Γερουσία παραμένει σε απόλυτο αδιέξοδο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Unsplash
Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα αναστολής λειτουργίας της (shutdown), βυθίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα βαθύ πολιτικό αδιέξοδο που απειλεί να παραλύσει τη δημόσια διοίκηση.

Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες στη Γερουσία για άρση του shutdown, ούτε το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών ούτε των Δημοκρατικών κατάφεραν να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για την επανεκκίνηση της χρηματοδότησης.

Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι να παραμένουν εκτός εργασίας και κρίσιμες υπηρεσίες, από τα πάρκα έως τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Το Λευκό Οίκο προειδοποιεί πως, εάν η κρίση συνεχιστεί, προγράμματα στήριξης για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και παιδιά κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χρηματοδότηση.

Η κόντρα για την υγεία στο επίκεντρο της κρίσης του shutdown

Η αντιπαράθεση έχει τις ρίζες της στο ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι Δημοκρατικοί αρνούνται να στηρίξουν οποιοδήποτε σχέδιο που δεν περιλαμβάνει παράταση των φορολογικών ελαφρύνσεων για τους ασφαλισμένους του Affordable Care Act, του γνωστού ως Obamacare, οι οποίες λήγουν στο τέλος του έτους. Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικανοί επιμένουν ότι πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί η χρηματοδότηση της κυβέρνησης και μετά να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση.

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που έχει επιστρέψει στον Λευκό Οίκο με σαφή διάθεση ελέγχου των εξελίξεων, δήλωσε ότι «ενδέχεται να βρεθεί κοινό έδαφος». Ωστόσο, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς έλεγχο». Από την άλλη, ο επικεφαλής της Γερουσίας Τσακ Σούμερ απάντησε πως «αν ο Τραμπ θέλει πραγματικά να συνεργαστούμε, εμείς θα είμαστε στο τραπέζι».

Οι επιπτώσεις του shutdown στην οικονομία και τους πολίτες

Η αναστολή έχει αρχίσει να αφήνει το αποτύπωμά της στην οικονομία: έργα ενέργειας και μεταφορών έχουν παγώσει, ενώ η αγορά δείχνει σημάδια ανησυχίας. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί για επικείμενες απολύσεις σε περίπτωση που δεν υπάρξει λύση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η κοινή γνώμη φαίνεται να ρίχνει την ευθύνη κυρίως στους Ρεπουμπλικανούς. Δημοσκόπηση του Harvard CAPS-Harris δείχνει ότι το 53% των πολιτών θεωρούν το κόμμα υπεύθυνο για το shutdown, έναντι 47% που κατηγορούν τους Δημοκρατικούς. Επτά στους δέκα Αμερικανούς δηλώνουν ότι επιθυμούν άμεση επανέναρξη της λειτουργίας της κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, κρατά τη Βουλή σε διακοπές για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, προσπαθώντας να πιέσει τη Γερουσία να εγκρίνει το ρεπουμπλικανικό νομοσχέδιο. Οι Δημοκρατικοί επιμένουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την ακύρωση των περικοπών στη Medicaid και την αποκατάσταση χρηματοδότησης για δημόσια ΜΜΕ όπως το PBS και το NPR.

Με τους δύο πολιτικούς πόλους να παραμένουν ανυποχώρητοι, το αδιέξοδο μοιάζει να βαθαίνει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μεγάλης πολιτικής κρίσης που θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμα και την προεκλογική πορεία προς τις εκλογές του 2026.

Με πληροφορίες από Guardian

