ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο νόμο της ζούγκλας»: Το «αμένσιοτο» της Κίνας για τον Τραμπ

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει αποκλεισμό στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί ένα επικίνδυνο διπλωματικό ναρκοπέδιο για τον Πρόεδρο Τραμπ, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Πεκίνο.

The LiFO team
«Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο νόμο της ζούγκλας»: Το «αμένσιοτο» της Κίνας για τον Τραμπ
Ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ, παρενέβη δημόσια προειδοποιώντας ενάντια στην επιστροφή στον «νόμο της ζούγκλας», σε μια σαφή αιχμή κατά της περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση Τραμπ.
0

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει αποκλεισμό στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί ένα επικίνδυνο διπλωματικό ναρκοπέδιο για τον Πρόεδρο Τραμπ, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Η κίνηση αυτή απειλεί να τορπιλίσει την εύθραυστη προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Η Κίνα, η οποία πριν από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου απορροφούσε το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «επικίνδυνο και ανεύθυνο». Ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ, παρενέβη δημόσια προειδοποιώντας ενάντια στην επιστροφή στον «νόμο της ζούγκλας», σε μια σαφή αιχμή κατά της περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση Τραμπ.

Παρά την ένταση, ο Λευκός Οίκος επιμένει στη διεξαγωγή της επίσκεψης του Τραμπ στο Πεκίνο σε τέσσερις εβδομάδες. Ωστόσο, ο Πρόεδρος βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενους στόχους: Τον πλήρη έλεγχο των φορτίων στα Στενά του Ορμούζ, που πλήττει άμεσα τα κινεζικά συμφέροντα και την ανάγκη για μια επιτυχημένη σύνοδο κορυφής που θα επισφραγίσει μια νέα εμπορική συμφωνία.

Πέρα από το εμπόριο, το Πεκίνο παρακολουθεί με ανησυχία την ταχύτητα των αμερικανικών στρατιωτικών επεμβάσεων, ειδικά μετά την ανατροπή της ηγεσίας στο Ιράν. Ταυτόχρονα, πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για πιθανή αποστολή κινεζικών πυραύλων στην Τεχεράνη προσθέτουν λάδι στη φωτιά. Ο Τραμπ έχει ήδη απειλήσει με επιβολή δασμών 50% σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η παροχή στρατιωτικής βοήθειας, αν και προς το παρόν τηρεί χαμηλούς τόνους για να μη διακινδυνεύσει τη συνάντηση με τον Σι.

Ενώ οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει πρόοδο σε οικονομικά ζητήματα, η ασφάλεια στην Ταϊβάν, η πυρηνική ισχύς της Κίνας και η κατάσταση στη Νότια Σινική Θάλασσα παραμένουν ακανθώδη ζητήματα. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, ο παράγοντας «Ιράν» είναι αυτός που τελικά ενδέχεται να ανατρέψει τη διαδικασία ύφεσης, μετατρέποντας την επικείμενη σύνοδο κορυφής από θρίαμβο σε διπλωματικό αδιέξοδο.

Διεθνή

Tags

0

