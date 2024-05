«Δεν μπορώ καν να δω»: Η Τζούντι Ντεντς αποσύρεται από την υποκριτική λόγω τύφλωσης

Η Τζούντι Ντεντς αποσύρεται από την υποκριτική λόγω της επιδείνωσης της όρασής της σε βαθμό τύφλωσης.

Ερωτηθείσα από δημοσιογράφο το Σαββατοκύριακο για το κατά πόσο έχει σχέδια για μελλοντικούς ρόλους, η Τζούντι Ντεντς απάντησε: «Όχι, όχι, δεν μπορώ καν να δω!». Εκπρόσωποι της 89χρονης βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού ανέφεραν ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουν.

Στο Chelsea Flower Show, η Ντεντς συνέχισε λέγοντας ότι έχει άλλα σχέδια στα σκαριά, δηλώνοντας: «Βγήκε το βιβλίο μας (σ.σ. Shakespeare: The Man Who Pays the Rent), θα πάμε στο Cheltenham book fair (σ.σ. φεστιβάλ λογοτεχνίας) και μετά θα κάνω τρεις παραστάσεις με τον Χάιλς Μπράντρεθ».

Η Ντεντς ζει με ηλικιακό εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας, ο οποίος επηρεάζει περισσότερους από 700.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει μιλήσει ανοιχτά για τη φθίνουσα όρασή της, λέγοντας στον δημοσιογράφο Λουί Θερού το 2022: «Δεν θέλω να αποσυρθώ. Δεν κάνω πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή επειδή δεν μπορώ να δω. Είναι άσχημο». «Έχω φωτογραφική μνήμη, οπότε αν κάποιος μου πει "αυτή είναι η ατάκα σου...", μπορώ να το κάνω» εξήγησε τότε, στη συνέντευξή της.

Πέρυσι, δήλωσε στη Sunday Mirror ότι εξακολουθεί να προσπαθεί να βρει λύσεις, αλλά «δεν μπορώ να δω πια σε ένα κινηματογραφικό πλατό και δεν μπορώ να δω για να διαβάσω». «Μου είναι δύσκολο να αναλάβω έναν ρόλο ανεξάρτητα από τη διάρκειά του. Δεν έχω βρει ακόμα τον τρόπο».

Η Ντεντς είναι εδώ και καιρό ειλικρινής σχετικά με τις επιπτώσεις της πάθησής της στην επαγγελματική της ζωή και την ανάγκη της να απομνημονεύει προφορικά τις ατάκες της πριν βγει στο πλατό. Το 2021, έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία Μπέλφαστ του Κένεθ Μπράνα.

Ο τελευταίος της ρόλος στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία Spirited του 2022.

Με πληροφορίες από Guardian