Δανία: Η κεντροαριστερά πρώτη δύναμη, σύμφωνα με τα έξιτ πολ - Απίθανη η πλειοψηφία στο κοινοβούλιο

The LiFO team
Οι σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν αναδεικνύονται σε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα, παρά τη σημαντική πτώση του ποσοστού τους.

Ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων φαίνεται ωστόσο ότι δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα πρώτα έξιτ πολ.

Οι κρίσιμες εκλογές στη Δανία

Η Φρεντέρικσεν, που κυβερνά από το 2019, επωφελήθηκε τους τελευταίους μήνες από τη σταθερή στάση που επέδειξε απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα της Γροιλανδίας. Πολλοί Δανοί όμως δυσανασχετούν από το γεγονός ότι επικεντρώνεται σε διεθνείς υποθέσεις και την κατηγορούν ότι παραμελεί τα εσωτερικά ζητήματα, εν μέσω της κρίσης του κόστους διαβίωσης.

Η δημοσκόπηση του τηλεοπτικού σταθμού DR και της εταιρείας Epinion δίνει στο αριστερό μπλοκ 83 έδρες, έναντι 79 για τη δεξιά, σε σύνολο 179 εδρών. Άλλη δημοσκόπηση του σταθμού TV2 και του ινστιτούτου Megafon προβλέπει ότι η κεντροαριστερά θα εξασφαλίσει 86 έδρες και η δεξιά 75.

Τα πρώτα, μερικά αποτελέσματα, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Δύσκολο σενάριο η πλειοψηφία στο κοινοβούλιο

Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, η Φρεντέρικσεν θα δυσκολευτεί να σχηματίσει κυβέρνηση και θα χρειαστεί τη στήριξη δεξιών κομμάτων ή, ενδεχομένως, των τεσσάρων βουλευτών της Γροιλανδίας και των νησιών Φερόε, των δύο ημιαυτόνομων, υπερπόντιων εδαφών της Δανίας.

Το κεντρώο κόμμα των «Μετριοπαθών» του υπουργού Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, που φέρεται ότι εξασφαλίζει 14 έδρες, ενδέχεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, εάν αποφασίσει να συνταχθεί με τη Φρεντέρικσεν ή με το αντίπαλο, δεξιό μπλοκ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Homme FC ξαναγράφει τι μπορεί να είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα στο queer Λονδίνο

Διεθνή / Ενα transmasc football club στο Λονδίνο φτιάχνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ομάδα

Ξεκινώντας ως ένα χαλαρό transmasc πεντάρι στο ανατολικό Λονδίνο, το Homme FC εξελίχθηκε γρήγορα σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ποδοσφαιρική ομάδα. Σήμερα λειτουργεί ως κοινότητα, καλλιτεχνικό project και χώρος φροντίδας, προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο συλλογικής ζωής μέσα στο queer αθλητικό τοπίο της πόλης.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά έγινε η πιο απρόσμενη παρτενέρ του Ryan Gosling

Διεθνή / Μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά έγινε η πιο απρόσμενη παρτενέρ του Ryan Gosling

Ο Ryan Gosling είπε ότι στα γυρίσματα του Project Hail Mary ένιωσε τόσο μόνος, ώστε οι σκηνοθέτες Phil Lord και Christopher Miller τού έφτιαξαν μια «mop friend» με το όνομα Moppy Ringwald, η οποία εμφανίζεται τελικά και για λίγο στην ταινία.
THE LIFO TEAM
 
 