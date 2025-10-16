ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: «Θα τους σκοτώσουμε αν συνεχίσουν να δολοφονούν ανθρώπους στη Γάζα»

Με εντάσεις η διαδικασία της επιστροφής των σορών από την παλαιστινιακή οργάνωση - Το μήνυμα του προέδρου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Προειδοποίηση Τραμπ στη Χαμάς: «Θα τους σκοτώσουμε αν συνεχίσουν να εκτελούν ανθρώπους στη Γάζα» Facebook Twitter
Νέα ανάρτηση - προειδοποίηση Τραμπ απέναντι στη Χαμάς / Φωτ: Getty Images
0

Με νέα προειδοποίηση στη Χαμάς επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας, ότι θα σκοτώσει μέλη της, εάν οι μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος, «συνεχίσουν τις δολοφονίες στη Γάζα».

Η παλαιστινιακή οργάνωση, ανακοίνωσε νωρίτερα, ότι έχει παραδώσει όλες τις σορούς των ομήρων στις οποίες είχε πρόσβαση, επισημαίνοντας ότι η ανάκτηση των υπολοίπων νεκρών αιχμαλώτων στη Γάζα απαιτεί «σημαντικές προσπάθειες και ειδικό εξοπλισμό».

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, το Ισραήλ εκτιμά ότι η οργάνωση εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον έξι ακόμη σορούς.

Εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων ξανά ανάμεσα στις δύο πλευρές, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μία ακόμη προειδοποίηση προς τη Χαμάς, ξεκαθαρίζοντας, μέσω ανάρτησης: «Αν συνεχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους στη Γάζα, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να πάμε εκεί και να τους σκοτώσουμε».

Παράλληλα, υγειονομικοί αξιωματούχοι στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι το Ισραήλ έχει επιστρέψει συνολικά 120 σορούς Παλαιστινίων που κρατούνταν κατά τη διάρκεια του πολέμου, ορισμένες από τις οποίες φέρουν σημάδια κακοποίησης, ξυλοδαρμού, χειροπέδων και δεσίματος στα μάτια.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ επιτρέπει πλέον την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία εκεχειρίας -περιλαμβανομένων καυσίμων και φυσικού αερίου.

Η ανάρτηση του Τραμπ έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω αναφορών ότι μαχητές της Χαμάς εκμεταλλεύτηκαν την εκεχειρία για να επανακτήσουν γρήγορα και βίαια τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, στοχεύοντας Παλαιστινίους που θεωρούσαν ότι είχαν συνεργαστεί με τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.
 

Με πληροφορίες από CNN

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς ο Σάντσεθ της Ισπανίας έγινε ο πιο ασταθής φίλος του ΝΑΤΟ

Διεθνή / Πώς ο Σάντσεθ της Ισπανίας έγινε ο πιο ασταθής φίλος του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την Ισπανία για «έλλειψη σεβασμού» προς το ΝΑΤΟ, απειλώντας με δασμούς, ενώ οι χώρες της βόρειας Ευρώπης ζητούν από τον Πέδρο Σάντσεθ να «πληρώσει το δίκαιο μερίδιό του» στην άμυνα της Ευρώπης
LIFO NEWSROOM
ΓΑΛΛΙΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΟΛΙΒΙΕ ΦΟΡ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΛΕΚΟΡΝΙ

Διεθνή / Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ο «φόρος Ζούκμαν» φέρνει σε δύσκολη θέση τον Λεκορνί και δίνει πόντους στους Σοσιαλιστές

Οι Σοσιαλιστές ζητούν «φόρο Ζουκμάν» 2% στις μεγάλες περιουσίες. Ο Λεκορνί αντιμέτωπος με την πιο κρίσιμη πολιτική μάχη της πρωθυπουργίας του
LIFO NEWSROOM
Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Διεθνή / Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Στις 19 Νοεμβρίου αρχίζει η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ του Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία, όπου 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - Συνολικά 37 άτομα κατηγορούνται, ανάμεσά τους πρώην αξιωματούχοι
LIFO NEWSROOM
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΥΜΑ

Διεθνή / Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Οι τελευταίες στιγμές του μοντέλου και ριάλιτι σταρ - Με ποιον μιλούσε πριν δολοφονηθεί

Το παρελθόν του δράστη - Φέρεται πως είχε προσπαθήσει να την ρίξει από το μπαλκόνι στο παρελθόν - «Αν με αφήσεις, θα σε σκοτώσω και θα σκοτώσω και τη μητέρα σου»
LIFO NEWSROOM
Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Διεθνή / Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά την πιθανή πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Διαβάστε πώς θα επηρεάσουν την εμβέλεια και τους στόχους του Κιέβου, τους στρατιωτικούς περιορισμούς, τους κινδύνους κλιμάκωσης και τι σημαίνει διπλωματικά για ΗΠΑ και Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

Διεθνή / Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φανταστική τεχνολογία με απίστευτες δυνατότητες. Όμως έχει επίσης τεράστια δύναμη να αντικαταστήσει ανθρώπινη εργασία, ακόμη και υψηλής εξειδίκευσης» ανέφερε μεταξύ άλλων
LIFO NEWSROOM
 
 