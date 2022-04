Clubbing για τις «Σταχτοπούτες»: DJ θα παίξει ως τα μεσάνυχτα, για όσους θέλουν να κοιμούνται νωρίς

Ποιος είπε ότι το clubbing πρέπει να είναι μια εμπειρία αποκλειστικά για ξενύχτηδες; Θέλουν να το απολαύσουν και εκείνοι που επιθυμούν να συμπληρώσουν μετά αρκετές ώρες ύπνου. Κάπως έτσι σκέφτηκε μια Ιρλανδή DJ.

Η Annie Mac ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει μια εμπειρία clubbing για «Σταχτοπούτες», καθώς θα παίξει στις 20 Μαΐου στο Λονδίνο από τις 19:00 έως τα μεσάνυχτα.

«Το Before Midnight είναι μια πολύ απλή ιδέα και κάποιες φορές πιστεύω ότι οι απλούστερες είναι και οι καλύτερες», δήλωσε η Άνι Μακμάνους, όπως είναι το πραγματικό όνομα της Ιρλανδής που είναι DJ, ραδιοφωνική παραγωγός και συγγραφέας.

«Όλα θα είναι ίδια με εκείνα σε ένα συνηθισμένο κλαμπ, με εξαίρεση την ώρα που θα ξεκινήσει και την ώρα που θα τελειώσει. Τα κλαμπ στη Βρετανία ανοίγουν 22:00-23:00 και κλείνουν στις 03:00-05:00 τα ξημερώματα», σημείωσε.

«Αυτό δεν είναι προσβάσιμο για ανθρώπους που χρειάζονται ύπνο. Δεν θα έπρεπε να περιμένεις μέχρι τις 01:00- 02:00 τα ξημερώματα για να δεις τον αγαπημένο σου DJ στα decks. Θα έπρεπε να μπορείς να τους δεις νωρίτερα, την ίδια ώρα που μπορείς να δεις μπάντες και άλλους καλλιτέχνες της μουσικής. Θα έπρεπε να μπορείς να κοιμηθείς καλά στο τέλος», συνέχισε.

Τα φώτα θα ανάψουν τα μεσάνυχτα και «θα γυρίσουμε στο σπίτι σαν μικρές ιδρωμένες Σταχτοπούτες», είπε. «Λατρεύω το clubbing, λατρεύω τον ύπνo», συμπλήρωσε. Η 43χρονη ανέφερε ότι έχει δεχθεί μηνύματα από ανθρώπους που λατρεύουν το clubbing, αλλά «δεν θέλουν να περιμένουν έως τη 01:00 τα ξημερώματα για να με δουν να παίζω, καθώς πρέπει να είναι λειτουργικοί τα σαββατοκύριακα και δεν έχουν το περιθώριο για άυπνες νύχτες».

Introducing Before Midnight - a fully authentic clubbing experience that starts at 7pm and ends at the strike of midnight. A chance for you to have all the fun, euphoria and wild abandon you need and STILL get a good nights sleep. Pre-sale ticket sign up: https://t.co/u3ljT857tF pic.twitter.com/i4StesQviJ