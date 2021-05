Οι ΒTS έδωσαν στη δημοσιότητα το teaser του πολυαναμενόμενου νέου single τους και αυτό ήδη προκαλεί φρενίτιδα στις τάξεις των φαν τους.

Στο διάρκειας 23 δευτερολέπτων ασπρόμαυρο teaser του βίντεο κλιπ του νέου τους τραγουδιού με τίτλο «Butter», τα επτά μέλη της μπάντας στέκονται όρθιοι ο ένας δίπλα στον άλλον και κουνούν το κεφάλι τους στον ρυθμό της μουσικής.

Λίγο πριν τελειώσει το βίντεο ακούγεται μόνο ένας στίχος «Get it, let it roll». Αν και η γεύση ήταν πολύ μικρή, ήταν αρκετή προμειμένου ο «στρατός» των θαυμαστών τους να «απογειώσει» το teaser. Το βίντεο έφτασε το ένα εκατομμύριο likes στο YouTube μέσα σε μόλις 45 λεπτά, σύμφωνα με το Chart Data.

Το προηγούμενο teaser βίντεο κλιπ που το πέτυχε αυτό τόσο γρήγορα ήταν και πάλι των BTS, του τραγουδιού τους «Life Goes On», τον προηγούμενο Νοέμβριο. Μέχρι αυτή την ώρα, το «Butter» πλησιάζει τις 11 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και έχει συγκεντρώσει 2,1 εκατομμύρια likes.

Πάντως, υπήρξαν κάποιοι χρήστες του Twitter που σχολίασαν ότι η μουσική που ακούγεται στο teaser τους θυμίζει το «Another One Bites the Dust», των Queen.