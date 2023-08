Βρετανία: «Θα διαρκέσουν μέρες τα προβλήματα στα αεροδρόμια», προειδοποιεί ο υπουργός Μεταφορών

Θα χρειαστούν ημέρες μέχρι να αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα που προκαλεί καθυστερήσεις τόσο σε εισερχόμενες όσο και εξερχόμενες πτήσεις στη Βρετανία.

Ο υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάπερ στη Βρετανία δήλωσε ότι το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στα συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο έπληξε τη δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας των σχεδίων πτήσεων, θα χρειαστεί μέρες μέχρι να επιλυθεί.

Ο ίδιος διευκρίνισε επίσης πως οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης δεν θεωρούν ότι το τεχνικό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης. «Θα υπάρξουν έμμεσες επιπτώσεις ως ένα βαθμό σήμερα και υποψιάζομαι και για μερικές ακόμη ημέρες καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και οι πτήσεις επιστρέφουν στην κανονικότητα», δήλωσε ο Μαρκ Χάρπερ στο BBC.

Χθες, ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν εκατοντάδες πτήσεις χθες Δευτέρα, καθώς οι ελεγκτές αναγκάστηκαν να εισάγουν χειροκίνητα τα σχέδια πτήσεων. Το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας, το Χίθροου, κάλεσε τους επιβάτες μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία προτού μεταβούν σήμερα στο αεροδρόμιο.

Due to yesterday’s technical issues suffered by UK Air Traffic Control, there may be some continuing disruption on some routes, including flight cancellations. (1/2)

It is important for all passengers to check the status of their flight with their airline before travelling to the airport and for those passengers who need to rebook to contact their airline directly rather than travelling to Heathrow. (2/2)