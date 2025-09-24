Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας για την κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών συνελήφθη στη νότια Αγγλία ως ύποπτος για την εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση που τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, ανάμεσά τους το Χίθροου στο Λονδίνο. Τη σύλληψη ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι βρετανικές αρχές.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) ανέφερε ότι ο ύποπτος εντοπίστηκε την Τρίτη στο Γουέστ Σάσεξ και κρατήθηκε με την κατηγορία της κατάχρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Η σύλληψη είναι ένα θετικό βήμα, αλλά βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της έρευνας», δήλωσε ο Πολ Φόστερ, επικεφαλής της μονάδας κυβερνοεγκλήματος της NCA. «Το κυβερνοέγκλημα παραμένει μια διαρκής παγκόσμια απειλή που συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις και στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η επίθεση ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και έπληξε τα συστήματα check-in στα αεροδρόμια του Βερολίνου, των Βρυξελλών και του Λονδίνου. Σε αρκετές περιπτώσεις οι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες με χειρόγραφες κάρτες επιβίβασης ή εφεδρικούς φορητούς υπολογιστές. Άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν.

Σύμφωνα με τις αρχές, στόχος ήταν το λογισμικό της Collins Aerospace, αμερικανικής εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες για τον έλεγχο εισιτηρίων, την εκτύπωση καρτών επιβίβασης και τη διαχείριση αποσκευών. Η εταιρεία είχε επιβεβαιώσει το Σάββατο «κυβερνοσχετική διακοπή» σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση. Ειδικοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για μεμονωμένους χάκερ, οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα ή ακόμη και κρατικούς φορείς.

Με πληροφορίες από Associated Press

