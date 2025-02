Βρετανία: Παραιτήθηκε η υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης λόγω περικοπών του προϋπολογισμού για διεθνή βοήθεια

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών αρμόδια για τη Διεθνή Ανάπτυξη, Ανελίζ Ντοντς, ανακοίνωσε την παραίτησή της, στον απόηχο της απόφασης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, να περικόψει δαπάνες διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Με επιστολή της προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, η Ανελίζ Ντοντς ανακοίνωσε την παραίτησή της, μετά την απόφασή του να περικόψει δαπάνες διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για μια μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών της χώρας.

«Αυτές οι περικοπές θα στερήσουν από απελπισμένους ανθρώπους την πρόσβαση σε τρόφιμα και ιατρικοφαρμακευτική περίθαλψη» ανέφερε χαρακτηριστικά στην επιστολή της, εκφράζοντας τη λύπη της που ο προϋπολογισμός αναπτυξιακής βοήθειας, ο οποίος θα μειωθεί από 0,5% σε 0,3% του ΑΕΠ έως το 2027, «θα απορροφήσει όλο το βάρος».

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η μεταπολεμική παγκόσμια τάξη κατέρρευσε. Πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες. Αλλά αντί για μια συλλογική συζήτηση, αποφασίστηκε ότι αυτός ο προϋπολογισμός (για διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια) να απορροφήσει όλο το βάρος», συνέχισε μεταξύ άλλων.

It is with sadness that I have had to tender my resignation as Minister for International Development and for Women and Equalities.



While I disagree with the ODA decision, I continue to support the government and its determination to deliver the change our country needs. pic.twitter.com/44sCrX2p8z