Τα ίχνη ενός μυστηριώδους δράστη, που έχει κόψει δεκάδες δέντρα σε γραφικό σημείο του Τάμεση αναστατώνοντας την τοπική κοινωνία, αναζητά η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, ο άγνωστος χτύπησε περίπου τριάντα φορές μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο και πιστεύεται πως δρα στο σκοτάδι. Η σειρά των περιστατικών έχει ονομαστεί «η σφαγή με το αλυσοπρίονο». Τα δέντρα, όλα υγιή, κόπηκαν κατά το μήκος μίας διαδρομής δύο μιλίων ανάμεσα στις πόλεις Walton-on-Thames και Weybridge.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Guardian το κίνητρο πίσω από την κοπή των δέντρων παραμένει άγνωστο, ενώ έχουν πολλαπλασιαστεί οι περιπολίες για τη σύλληψη του δράστη που εικάζεται ότι κινείται με ένα μικρό κόκκινο αυτοκίνητο. Ωστόσο δεν αποκλείεται να είναι παραπάνω από ένας.

Κάτοικοι της περιοχής δημιούργησαν μία ομάδα στο Facebook όπου αναφέρονται τα περιστατικά. Αριθμεί πάνω από 500 μέλη που έχουν εξοργιστεί από τον βανδαλισμό. Οι κάτοικοι ζητούν από όποιον τύχει να δει υπόπτους να μην τους πλησιάσει καθώς ενδέχεται να είναι επικίνδυνοι και να αναφέρει όσα είδε στην αστυνομία.

Μετά τις κοπές τα κλαδιά σκορπίζονται στο παρόχθιο μονοπάτι, αποτελώντας κίνδυνο για όσους τρέχουν και κάνουν ποδήλατο, καθώς και στους δρόμους της περιοχής απειλώντας και την κυκλοφορία των οχημάτων. Άλλα επιπλέουν στο νερό θέτοντας σε κίνδυνο τις βάρκες και τα κανό – στην περιοχή άλλωστε υπάρχει και σύλλογος κανό στα πέριξ του οποίου κόπηκαν πέντε δέντρα.

Η ομάδα των κατοίκων κάνει λόγο για «μανιακό» ο οποίος «κόβει δέντρα, καταστρέφει περιβάλλον και οικοτόπους και αναστατώνει τους πάντες». Οι πρώτες αναφορές για τις κοπές έγιναν στις 28 Μαρτίου και η αστυνομία αλλά και οι τοπικές Αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να παράσχουν πληροφορίες.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στην Daily Mail πως αδυνατεί να καταλάβει τα κίνητρα πίσω από τις κοπές. «Υπάρχουν πολλές περιοχές για ξυλεία ώστε να πάει εκεί, αλλά για κάποιον λόγο (ο δράστης) επιλέγει έναν δημόσιο χώρο στις όχθες του ποταμού», αναφέρει προσθέτοντας πως κανένα από τα δέντρα δεν φαίνεται να έχει κοπεί για καυσόξυλα.

«Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι πως όποιος και αν είναι, έχει πρόσβαση σε ένα αλυσοπρίονο αρκετά ισχυρό για να κόψει έναν κορμό δέντρου 60 εκατοστών.» Σύμφωνα με τον ίδιο τέσσερα δέντρα κόπηκαν το βράδυ της Τρίτης και ένα από αυτά έκλεισε τον δρόμο.

Στα πλαίσια της έρευνας εξετάστηκε και υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά η περιοχή δεν καλυπτόταν. Όπως δήλωσε δημοτική σύμβουλος κάποια από τα δέντρα είχαν φυτευτεί στη μνήμη νεκρών. Σχετικά με τα κίνητρα οι κάτοικοι εικάζουν πως μπορεί να πρόκειται για εκδικητική πράξη κατά του δημοτικού συμβουλίου ή για «βεντέτα» ενώ έγινε λόγος ακόμα και για παίκτες του Fortnite που ανταποκρίνονται σε σχετική πρόκληση.



