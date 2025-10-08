Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: Επτά πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Όταν πρόκειται για τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, οι Συντηρητικοί της Βρετανίας φαίνεται πως έχουν τελειοποιήσει την τέχνη της αντιγραφής.

Αν και οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Βρετανοί Συντηρητικοί υπήρξαν για δεκαετίες «αδελφά κόμματα», η βρετανική δεξιά είχε παραδοσιακά πιο φιλελεύθερη προσέγγιση, μέχρι τώρα. Στο πρόσφατο συνέδριό τους στο Μάντσεστερ, οι Τόρις ανακοίνωσαν μια σειρά από πολιτικές πρωτοβουλίες που θυμίζουν έντονα την ατζέντα “Make America Great Again” του Ντόναλντ Τραμπ.

Υπό την πίεση του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK, η ηγέτις των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοκ, φαίνεται να πιστεύει πως το να «μιμηθεί τον Τραμπ» είναι η καλύτερη τακτική για να αποσπάσει ψηφοφόρους από τον Νάιτζελ Φάρατζ, παρότι ο Τραμπ είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στη Βρετανία.

Ακολουθούν επτά πολιτικές αντιγραφής του Τραμπ που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα επικροτούσε με... διπλό thumbs-up.

Απελάσεις τύπου ICE: Οι Συντηρητικοί προτείνουν τη δημιουργία μιας «Δύναμης Επαναπροώθησης» κατά το πρότυπο της αμερικανικής υπηρεσίας Immigration and Customs Enforcement (ICE), υπεύθυνης για μαζικές απελάσεις υπό τον Τραμπ. Ο στόχος: 150.000 απελάσεις μεταναστών ετησίως. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πού θα σταλούν αυτοί οι άνθρωποι — ούτε συμφωνούν όλα τα κορυφαία στελέχη για το πόσο «τραμπικό» είναι το σχέδιο. Η Πρίτι Πατέλ είπε χαρακτηριστικά: «Οι νόμοι μας είναι διαφορετικοί. Δεν είναι το ίδιο σύστημα». Απόρριψη διεθνών συμφωνιών: Αφού οδήγησαν τη χώρα στο Brexit, τώρα οι Συντηρητικοί στοχεύουν σε έξοδο και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε – όπως λένε – να «πάρουν πίσω τον έλεγχο των συνόρων». Η ειρωνεία; Ο ίδιος ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, αγαπημένος του Τραμπ, είχε στηρίξει τη δημιουργία της Σύμβασης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πολιτική θυμίζει έντονα τον απομονωτισμό του Τραμπ, ο οποίος αποχώρησε από τον ΠΟΥ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και την UNESCO, θεωρώντας ότι «δεν εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ». Κατάργηση περιβαλλοντικών πολιτικών: Αν και το λογότυπο των Συντηρητικών είναι ένα μπλε δέντρο, το κόμμα έχει απομακρυνθεί πολύ από τις οικολογικές πολιτικές του Ντέιβιντ Κάμερον. Η Μπάντενοκ ανακοίνωσε ότι μια μελλοντική κυβέρνηση των Τόρις θα καταργήσει τον Νόμο για την Κλιματική Αλλαγή, που υποχρέωνε τη Βρετανία να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 80% έως το 2050. Η νέα «στρατηγική» προβλέπει φθηνή ενέργεια μέσω κατάργησης του φόρου άνθρακα και περικοπών στις επιδοτήσεις για αιολικά πάρκα — μια πολιτική που θα έκανε τον Τραμπ να χαμογελά. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή “φάρσα”, αποχώρησε από τη Συμφωνία του Παρισιού και επανέφερε το σύνθημα “drill, baby, drill”. Πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης: Ο υφυπουργός Εσωτερικών Κρις Φιλπ πρότεινε να αυξηθεί ο αριθμός των πολιτικών διορισμών μέσα στα υπουργεία, ώστε να επιταχυνθούν οι αποφάσεις για απελάσεις. Παράλληλα, ο αρμόδιος για τις επιχειρήσεις Άντριου Γκρίφιθ είπε πως «οι πρέσβεις της Βρετανίας πρέπει να είναι επιχειρηματίες και όχι καριερίστες διπλωμάτες». Μια πολιτική που θυμίζει ξεκάθαρα την “Washingtonization” του Λευκού Οίκου επί Τραμπ. Περικοπές και “Operation DOGE”: Οι Συντηρητικοί προτείνουν 47 δισ. λίρες περικοπές, εκ των οποίων 23 δισ. από την πρόνοια, με στόχο τη «δημοσιονομική πειθαρχία». Το σχέδιο βαφτίστηκε «Operation DOGE» — μια αναφορά στον Έλον Μασκ και τη “λογική της αποδοτικότητας”. Ωστόσο, πολλοί επικρίνουν την πρόταση, θυμίζοντας ότι η Λιζ Τρας, πρώην πρωθυπουργός και ένθερμη θαυμάστρια του Τραμπ, είχε προκαλέσει οικονομικό χάος με το «mini-budget» του 2022. Πόλεμος με το δικαστικό σώμα: Ο σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης Ρόμπερτ Τζένερικ δήλωσε ότι θα απολύσει «ακτιβιστές δικαστές» με «φιλομεταναστευτική προκατάληψη», μιμούμενος τις επιθέσεις του Τραμπ κατά των αμερικανικών δικαστηρίων. Ζήτησε επίσης την κατάργηση του Συμβουλίου Ποινών και τη μεταφορά της εξουσίας στους εκλεγμένους υπουργούς. Μείωση της διεθνούς βοήθειας: Οι Συντηρητικοί εγκατέλειψαν τον στόχο του 0,7% του ΑΕΕ για αναπτυξιακή βοήθεια. Αφού κατήργησαν το Υπουργείο Διεθνούς Ανάπτυξης, μείωσαν τη βοήθεια στο 0,3% και τώρα υπόσχονται μόλις 0,1% — περικόπτοντας 7 δισ. λίρες. Ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών Μελ Στράιντ υποστήριξε πως «δεν μπορούμε να αυξάνουμε φόρους στο εσωτερικό για να ξοδεύουμε περισσότερα στο εξωτερικό» — λόγια που θα μπορούσαν να βγουν από το στόμα του ίδιου του Τραμπ.

Η προσπάθεια των Συντηρητικών να «ανασυντάξουν» το πολιτικό τους προφίλ έχει μετατρέψει το κόμμα σε αντίγραφο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Στόχος; Να κερδίσουν τους απογοητευμένους δεξιούς ψηφοφόρους που βλέπουν στον Φάρατζ και στο Reform UK μια εναλλακτική στον «παλιό Συντηρητισμό». Η πολιτική Μπάντενοκ φανερώνει ότι οι Βρετανοί Συντηρητικοί έχουν εγκαταλείψει τον κλασικό φιλελευθερισμό τους και στρέφονται προς τον εθνικισμό και τον λαϊκισμό. Το ερώτημα είναι αν αυτή η τακτική «τραμπισμού made in Britain» θα σώσει το κόμμα — ή αν θα οδηγήσει τη Βρετανία σε μια ακόμη περίοδο πολιτικής αστάθειας.

Με πληροφορίες από Politico