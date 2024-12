Βρετανία: Χάος στα αεροδρόμια με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω πυκνής ομίχλης

Τεράστια προβλήματα έχουν προκληθεί στα αεροδρόμια της Βρετανίας λόγω πυκνής ομίχλης, με την ορατότητα να μειώνεται στα 100 μέτρα σε ορισμένα μέρη της χώρας.

Τις τελευταίες ώρες η ομίχλη έχει προκαλέσει χάος στα αεροδρόμια της χώρας με εκατοντάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε Χίθροου, Γκάτγουικ και Σίτι, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες υπολογίζεται πως τουλάχιστον 20.000 επιβάτες έχουν επηρεαστεί λόγω των συνθηκών από τα έντονα αυτά καιρικά φαινόμενα.

Το βράδυ της Παρασκευής κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ορατότητα μειώθηκε στα 100 μέτρα σε ορισμένες περιοχές της Βρετανίας. Μάλιστα, η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Nats, ανακοίνωσε πως λόγω της κατάστασης τέθηκαν σε ισχύ προσωρινοί περιορισμοί.

