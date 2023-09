Βρετανία: Βάνδαλοι έκοψαν με πριόνι το «δέντρο του Ρομπέν των Δασών»

Άγνωστοι φέρεται να έκοψαν σκόπιμα με ηλεκτρικό πριόνι το πιο διάσημο δέντρο της Βρετανίας, όπως κατήγγειλε η διαχειρίστρια αρχή του εθνικού πάρκου του Νορθάμπερλαντ στη βορειανατολική Αγγλία.

Όπως αναφέρει το AFP, το δέντρο του Sycamore Gap, ηλικίας πολλών εκατοντάδων ετών, βρέθηκε κομμένο, με τις τοπικές αρχές να σημειώνουν πως «έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι κόπηκε σκοπίμως».

Γνωστό και ως δέντρο του «Ρομπέν των Δασών», καθώς είχε εμφανιστεί στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του 1991 με τον Κέβιν Κόστνερ, ήταν φυτεμένο κοντά στο ρωμαϊκό τείχος του Αδριανού και αποτελούσε ίσως το πιο πολυφωτογραφημένο δέντρο σε ολόκληρη τη Βρετανία.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που έβγαλε η αρχή που διαχειρίζεται το εθνικό πάρκο του Νορθάμπερλαντ «είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι, δυστυχώς, το διάσημο δέντρο του Sycamore Gap έπεσε τη νύχτα. Συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες που ενδιαφέρονται για αυτό το εμβληματικό ορόσημο και θα δημοσιοποιήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις γίνουν γνωστές».

«Το Sycamore Gap ψηφίστηκε ως το "δέντρο της χρονιάς" το 2016 στα βραβεία του Woodland Trust και αγαπήθηκε πολύ από ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Η αρχή του εθνικού πάρκου Νορθάμπερλαντ θα ήθελε να ζητήσει από το κοινό να μην επισκεφθεί το σημείο αυτή τη στιγμή, ενώ συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να εντοπίσουμε τι έχει συμβεί και να κάνουμε την τοποθεσία ασφαλή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Absolutely gutting morning on Hadrian's Wall. No more Sycamore Gap. pic.twitter.com/MWb49kZlaG

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media, πλέον μένουν μόνον οι ρίζες από το δέντρο, με την τοπική αστυνομία να έχει ξεκινήσει τις έρευνες για να εξακριβωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Από την πλευρά της η βουλευτής της περιοχής, Μέρι Φόι, είπε πως πρόκειται για «μία πράξη βλακώδους βανδαλισμού». «Μία θλιβερή ημέρα για το εμβληματικό Sycamore Gap, που θα λυπήσει πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο», σημείωσε.

Μάλιστα, ο τοπικός βουλευτής, Στίβεν Μπρίτζετ, έκανε ανάρτηση στο Twitter, όπου ανέφερε πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το δέντρο κόπηκε με ηλεκτρικό πριόνι.

Sycamore Gap tree.

That has definitely been cut down using a chainsaw. #Northumberland pic.twitter.com/hV7q5hT6DE