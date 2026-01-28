«Bonjour!»: Ο Στάρμερ τρόλαρε τον Μακρόν με γυαλιά τύπου Top Gun - Πώς αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τρόλαρε τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, φορώντας γυαλιά τύπου Top Gun.

Ο Στάρμερ αστειεύτηκε με τον Μακρόν για τα γυαλιά ηλίου που φορούσε τις τελευταίες ημέρες ο Μακρόν, ο οποίος του απάντησε με ένα χιουμοριστικό νεύμα από την ταινία Top Gun.

«Bonjour!» είπε ο Στάρμερ, φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αεροπόρου, σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok. Το βίντεο τραβήχτηκε κατά την ηχογράφηση ενός podcast, The Political Party, στο οποίο συμμετείχε ο Στάρμερ, σε έναν κινηματογράφο στη βρετανική πρωτεύουσα.

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα «Μίλα μου, Γκους» («Talk to me, Goose»), μια ατάκα από την ταινία Top Gun με πρωταγωνιστή τον σταρ του Χόλιγουντ, Τομ Κρουζ, ατάκα που ο Βρετανός πρωθυπουργός προόριζε για τον Γάλλο πρόεδρο.

Στην ταινία, ο Γκους είναι ο συγκυβερνήτης και καλύτερος φίλος του Μάβερικ, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Κρουζ. Ο Μάβερικ συχνά του λέει «Μίλα μου, Γκους» καθώς πιλοτάρει ένα μαχητικό αεροσκάφος.

Πώς αντέδρασε ο Μακρόν στα γυαλιά του Στάρμερ

Αυτά ήταν αρκετά για τον Μακρόν για να απαντήσει στο «Μίλα μου, Γκους» που του είπε ο Στάρμερ,

Στα σχόλια, ανήρτησε μια φωτογραφία που μοιάζει με αφίσα ταινίας για το Top Gun, όμως, χωρίς τον Τομ Κρουζ, αλλά με τους δύο ηγέτες να εμφανίζονται με στρατιωτική στολή, φορώντας γυαλιά ηλίου.

Από πάνω τους είναι δύο μαχητικά αεροσκάφη και η γαλλική και η βρετανική σημαία.

Τα γυαλιά ηλίου που φορούσε ο Μακρόν λόγω μιας μικρής οφθαλμικής πάθησης, κυρίως κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Νταβός στις 20 Ιανουαρίου, έχουν έκτοτε γίνει viral και έχουν οδηγήσει στη δημιουργία memes σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, αυτή η εμφάνιση του Μακρόν προκάλεσε τον χλευασμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπονόησε ότι ο Γάλλος πρόεδρος προσπαθούσε φορώντας τα γυαλιά να «παριστάνει τον σκληρό τύπο».