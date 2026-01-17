ΔΙΕΘΝΗ
Εμάνουελ Μακρόν: «Πρέπει να τα φοράω» - Εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου

Ο πρόεδρος της Γαλλίας επισήμανε ότι θα πρέπει να φοράει για «λίγο καιρό» τα γυαλιά ηλίου

Με τον ίδιο να δηλώνει πως θα πρέπει να τα «φοράει για λίγο καιρό», ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, εμφανίστηκε την Παρασκευή με μπλε γυαλιά ηλίου κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Μέγαρο των Ηλυσίων για το θεσμικό μέλλον της Νέας Καληδονίας.

«Σας ζητώ συγγνώμη για αυτά τα γυαλιά, τα οποία οφείλονται σε ένα μικρό πρόβλημα», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν στην εισαγωγική του τοποθέτηση, για να συνεχίσει:: «Πρέπει να τα φοράω για λίγο, οπότε θα πρέπει να με ανεχτείτε έτσι».

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε εμφανιστεί δημοσίως με το δεξί του μάτι κόκκινο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την Πρωτοχρονιά προς τις Ένοπλες Δυνάμεις στη στρατιωτική βάση του Ιστρ (Bouches-du-Rhône). «Είναι κάτι ασήμαντο», είχε δηλώσει, προσθέτοντας σχετικά: «Απλά θεωρήστε το ως αναφορά στο Eye of the Tiger. Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας».

Εμάνουελ Μακρόν: Τι είπε για τη Νέα Καληδονία

Ο Μακρόν δεν στάθηκε τόσο στο ζήτημα του ματιού του, ωστόσο μίλησε για το θεσμικό μέλλον της Νέας Καληδονίας, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να προχωρήσει «χωρίς βία αλλά και χωρίς παράλυση», παρά την απουσία του κύριου ανεξαρτησιακού κινήματος.

«Το κράτος επιθυμεί να συνεχίσει να προχωρά προς τη σταθεροποίηση των θεσμών της Νέας Καληδονίας σε ένα διάλογο που σέβεται όλους, χωρίς βία αλλά και χωρίς παράλυση», δήλωσε ο Μακρόν στην έναρξη της συνάντησης με όλες τις πολιτικές δυνάμεις του αρχιπελάγους, με εξαίρεση το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο των Κανάκ και Σοσιαλιστών (FLNKS), το οποίο αρνήθηκε να μεταβεί στο Παρίσι.

Με πληροφορίες από Le Parisien

