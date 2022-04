Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Στο εξώφυλλο του περιοδικού TIME ο πρόεδρος της Ουκρανίας

Στο εξώφυλλο του περιοδικού TIME φιλοξενείται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τη φωτογράφιση να γίνεται στις 19 Απριλίου στο Κίεβο, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στο ουκρανικό έδαφος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πόζαρε στον φωτογραφικό φακό του Αλεξάντερ Τσεκμένεβ και απαθανατίστηκε σε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο.

Σύμφωνα το TIME δημοσιογράφος του περιοδικού βρέθηκε στον Απρίλιο στο επιτελείο του, προκειμένου να διαπιστώσει πώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκ και οι σύμβουλοί του βιώνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και ποιες είναι οι πολιτικές τους κινήσεις.

«Οι νύχτες είναι πιο δύσκολες, με τον πρόεδρο να ξαπλώνει, ενώ οι σειρήνες από την αεροπορική επιδρομή ηχούν στα αυτιά του και το τηλέφωνο βουίζει δίπλα του» αναφέρει, μεταξύ άλλων, το περιοδικό.

Facebook Twitter

Συνεχίζοντας την περιγραφή ο δημοσιογράφος του TIME σημειώνει πως «η οθόνη του κάνει το πρόσωπό του να μοιάζει με φάντασμα στο σκοτάδι, τα μάτια του σαρώνουν μηνύματα που δεν είχε την ευκαιρία να διαβάσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάποια από τη γυναίκα του και τα παιδιά του, αρκετά από τους συμβούλους του, λίγα από τα στρατεύματά του, που περικυκλώθηκαν στα καταφύγιά τους και του ζητούν ξανά και ξανά περισσότερα όπλα για να σπάσουν τη ρωσική πολιορκία».

TIME's new cover: Over two weeks in April @shustry went inside Volodymyr Zelensky's compound for a look at how the Ukrainian President and his top advisers are experiencing the war https://t.co/9bmZXfvy8e pic.twitter.com/4PAxf97eNM