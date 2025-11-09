Bloomberg: Τούρκοι οδηγούν ώρες για να ψωνίσουν φθηνότερα στην Ελλάδα

Δεκάδες είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, τα αυτοκίνητα με τουρκικές πινακίδες, που περνούν τα σύνορα με την Ελλάδα κάθε Σαββατοκύριακο, για να ψωνίσουν σε ελληνικά σούπερ μάρκετ.

Ο λόγος πίσω από την κίνηση των πολιτών της γειτονικής χώρας είναι πολύ απλός σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα: οι τιμές στα ελληνικά σούπερ μάρκετ είναι, πλέον, πολύ χαμηλότερες από τις αντίστοιχες στην Τουρκία.

H εκτίναξη των τιμών τροφίμων στην Τουρκία και η ισχυροποίηση της λίρας έναντι του ευρώ έχουν οδηγήσει χιλιάδες πολίτες να κάνουν τα ψώνια του μήνα στην Ελλάδα, περιγράφει παράλληλα το Bloomberg.

Τυρί και λάδι στις αγορές των Τούρκων πολιτών

Ο 48χρονος Τζιχάν Τσιτάκ, διευθυντής εταιρείας τροφίμων, κάνει το δρομολόγιο Κωνσταντινούπολη - Αλεξανδρούπολη σχεδόν κάθε μήνα: «Το ελαιόλαδο που πωλείται στην Ελλάδα 10 ευρώ το λίτρο, στην Τουρκία το βρίσκεις στη διπλάσια τιμή. Στο σύνολο, οι αγορές μου κοστίζουν περίπου το ένα τρίτο απ’ ό,τι θα πλήρωνα στην Κωνσταντινούπολη».

Το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Τουρκίας, το 6% όσων περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα το 2025 το κάνουν αποκλειστικά για ψώνια, ποσοστό-ρεκόρ της τελευταίας δεκαετίας.

Ο Τσιτάκ αστειεύεται: «Οι Τούρκοι έχουν κατακλύσει την Αλεξανδρούπολη. Βλέπεις εκατοντάδες να ψωνίζουν, μετά πάνε για φαγητό και συζητούν τι πήραν και πόσο φτηνά».

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι σε σούπερ μάρκετ της Αλεξανδρούπολης, όπως το Lidl, τα περισσότερα προϊόντα κοστίζουν έως και 50% λιγότερο από ό,τι στην Τουρκία. Χαρακτηριστικά, το δημοσίευμα κάνει την εξής σύγκριση ανάμεσα στα προϊόντα:

Κιμάς: 9,36 ευρώ/κιλό στην Ελλάδα - 12,10 ευρώ στην Τουρκία.

Λουκάνικα: σχεδόν μισή τιμή.

Τυρί γκούντα και σοκολάτες Kinder: περίπου 1/3 της τουρκικής τιμής.

Στα social media, Τούρκοι χρήστες ανεβάζουν βίντεο στο TikTok και στο YouTube δείχνοντας τα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ και τις διαφορές τιμών.

Αντιστροφή ρόλων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, οι Έλληνες περνούσαν τα σύνορα προς την Τουρκία για φτηνές αγορές. Τώρα, το σκηνικό έχει αντιστραφεί. Η οικονομική πολιτική του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που επί χρόνια κρατούσε τα επιτόκια τεχνητά χαμηλά, οδήγησε σε υπερπληθωρισμό και σε κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Από το 2023, ο νέος υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, πρώην στέλεχος της Merrill Lynch, επέστρεψε σε πιο «ορθόδοξη», οικονομική πολιτική, ανεβάζοντας τα επιτόκια και ενισχύοντας προσωρινά τη λίρα. Όμως η πραγματική τιμή των βασικών αγαθών παραμένει δυσβάσταχτη: το καλάθι τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών έχει αυξηθεί κατά 144% από τότε που ανέλαβε.

Η τουρκική κεντρική τράπεζα προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κλείσει το 2025 πάνω από 30%, πριν μειωθεί σταδιακά ως το 2026.

Μάλιστα, ταξιδιωτικά πρακτορεία από την Κωνσταντινούπολη, την Προύσα και τα Δαρδανέλλια οργανώνουν πλέον ημερήσιες εκδρομές στην Αλεξανδρούπολη με κόστος περίπου 50 ευρώ, το οποίο καλύπτει μεταφορά και έξοδο από τη χώρα. Οι εκδρομείς περνούν τρεις ώρες στα σούπερ μάρκετ και μετά απολαμβάνουν φθηνά θαλασσινά στα τοπικά εστιατόρια.

«Οι πελάτες μας αγοράζουν τα πάντα – από κρέας μέχρι γιαούρτι και λαχανικά», λέει ο Σετσίν Ινιέλι, συνιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου Atom Tur.

Με πληροφορίες από Bloomberg