Bloomberg: Ο Μασκ προτείνει να αγοράσει το Twitter για τα 44 δισ. δολάρια της αρχικής συμφωνίας

Ο Έλον Μασκ προτείνει να προχωρήσει η εξαγορά του Twitter με την αρχική προσφορά του, για 54,20 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με το Bloomberg.

Έπειτα από αυτή την είδηση η μετοχή του Twitter κατέγραψε άνοδο κατά 12,7%, και η τιμή της έφτασε στα 47,93 δολάρια, προτού σταματήσει η διαπραγμάτευσή της. Την ίδια ώρα, η μετοχή της Tesla του Μασκ υποχώρησε κατά περίπου 3%.

*MUSK SAID TO PROPOSE TO TWITTER TO PROCEED W/ DEAL AT $54.20 $TWTR shares just spiked and now are halted pic.twitter.com/cF6k1SfF1r

Ο δισεκατομμυριούχος διατύπωσε την πρότασή του σε επιστολή προς το Twitter, μετέδωσε το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς πρόκειται για εμπιστευτικές πληροφορίες.

Η πληροφορία αυτή προκύπτει πριν από την πολυαναμενόμενη κόντρα του Μασκ με το Twitter σε δικαστήριο του Ντέλαγουερ, στις 17 Οκτωβρίου. Η εταιρεία προσέφυγε στη δικαιοσύνη προκειμένου να υποχρεωθεί ο δισεκατομμυριούχος να υλοποιήσει τη συμφωνία για εξαγορά έναντι 54,20 δολαρίων ανά μετοχή.

NEW: Elon Musk is proposing to buy Twitter for the original offer price of $54.20 a share, according to people familiar with the matter https://t.co/njhknL62wJ pic.twitter.com/fSGSGe8YO7