Βλαντίμιρ Πούτιν: Η Ρωσία θα διαπραγματευθεί μόνο με νόμιμους ηγέτες στο Κίεβο

Η Ρωσία θα διαπραγματευθεί «μόνο με νόμιμους ηγέτες στο Κίεβο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια σημερινών δηλώσεών του.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Λευκορωσία σήμερα, ανέφερε πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία πρέπει να αναβιώσουν. Ωστόσο επισήμανε πως η χώρα του, θα διαπραγματευθεί μόνο με νόμιμους ηγέτες στο Κίεβο.

«Οι συνομιλίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις σημερινές πραγματικότητες επί του εδάφους», συμπλήρωσε παράλληλα. Σημειώνεται πως η Ρωσία αμφισβητεί τη νομιμότητα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γιατί αυτή τη χρονιά οι προεδρικές εκλογές λόγω του πολέμου με τη Ρωσία δεν θα διεξαχθούν.

