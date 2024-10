Βιρτζίνια: Βίντεο δείχνει τη στιγμή που πρώην αθλήτρια πέφτει νεκρή από πυρά αστυνομικού

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που πρώην μπασκετμπολίστρια στη Βιρτζίνια, πέφτει νεκρή από τα πυρά ενός αστυνομικού, στον οποίο είχε επιτεθεί με μαχαίρι.

Το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου, έπειτα από αίτημα ενός ειδικού ψυχικής υγείας, ζητήθηκε από τις Αρχές να γίνει έλεγχος στην 33χρονη διαχειρίστρια εμπορικών ακινήτων και πρώην μπασκετμπολίστρια Σίντνεϊ Γουίλσον, στο διαμέρισμά της στη Βιρτζίνια. Τέτοιου είδους έλεγχοι είναι συνήθεις στο εξωτερικό, ωστόσο γίνονται παράλληλα με κάποιον ειδικό εκτός από την αστυνομία.

Εκείνο το βράδυ δεν ήταν κάποιος διαθέσιμος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν ένας αστυνομικός χτύπησε την πόρτα της 33χρονης. Η ίδια του άνοιξε, ωστόσο όταν εκείνος της συστήθηκε, την έκλεισε με δύναμη. Τότε ο αστυνομικός συνέχισε να της χτυπά, μέχρι που η Σίντνεϊ Γουίλσον άνοιξε την πόρτα και του επιτέθηκε με ένα μαχαίρι.

Η κάμερα σώματος κατέγραψε όλο το αιματηρό περιστατικό, όπου η 33χρονη φέρεται να τον μαχαιρώνει πολλές φορές, μέχρι που εκείνος την πυροβολεί. Η γυναίκα άμεσα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, στη συνέχεια ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο νοσοκομείο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας είπε στον αστυνομικό πως έκανε ότι μπορούσε και απέτρεψε να εξελιχθεί η κατάσταση σε κάτι χειρότερο. Συμπλήρωσε δε, πως η απουσία ενός γιατρού οδήγησε και σε λιγότερα θύματα, καθώς όπως υποστήριξε δεν γνωρίζει αν θα μπορούσε να εμποδίσει το περιστατικό να εξελιχθεί κατ’ αυτό τον τρόπο.

Ο αστυνομικός που βρίσκεται στο σώμα για 14 χρόνια παραμένει στα καθήκοντα του, ενώ η έρευνα για τον πυροβολισμό συνεχίζεται.

Disturbing video shows towering, knife-wielding woman gunned down after repeatedly stabbing cop.

