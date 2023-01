Βιετνάμ: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 10χρονο που έπεσε σε κολόνα οικοδομής 35 μέτρων

Οι ελπίδες για να διασωθεί ζωντανός ο 10χρονος που έπεσε σε μία κούφια κολόνα οικοδομής στο Βιετνάμ είναι «περιορισμένες». Έχουν περάσει ήδη τρεις ημέρες από το σοβαρό ατύχημα.

Ο Thai Ly Hao Nam έπεσε στο φρεάτιο του πυλώνα, ενώ έψαχνε για παλιοσίδερα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Στρατιώτες και μηχανικοί είναι στο σημείο και επιχειρούν να απομακρύνουν τα χώματα και τα νερά, ώστε να ανεβάσουν την κολόνα, ωστόσο όλες οι προσπάθειες έχουν αποβεί άκαρπες μέχρι στιγμής. Οξυγόνο διοχετεύθηκε στον πυλώνα, βάθους 35 μέτρων, για να μπορέσει το αγόρι να αναπνεύσει.

Εκτιμάται πως είναι περίπου 100 οι συμμετέχοντες στην επιχείρηση διάσωσης στο σημείο, που έχει αποκλειστεί για το κοινό.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης VnExpress παρουσίασε έναν γραφικό για να δείξει πώς επιχειρούν οι διασώστες να απομακρύνουν τα χώματα και τη λάσπη γύρω από την κολόνα και να την ανυψώσουν.

