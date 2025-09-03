ΔΙΕΘΝΗ
Βίβιαν Τζένα Γουίλσον: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ ζει με τρεις συγκατοίκους για οικονομία

«Ο κόσμος νομίζει ότι έχω πολλά χρήματα. Δεν έχω εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στη διάθεσή μου», δήλωσε η 21χρονη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Βίβιαν Τζένα Γουίλσον: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ ζει με τρεις συγκατοίκους για οικονομία
Φωτ. η τρανς κόρη του Έλον Μασκ, Βίβιαν Τζένα Γουίλσον / Instagram
Για τη λιτή ζωή που έχει επιλέξει να ακολουθεί, μιλά σε νέα συνέντευξή της η τρανς κόρη του Έλον Μασκ, Βίβιαν Τζένα Γουίλσον.

Παρότι ο Έλον Μασκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, η Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, που έχει κόψει κάθε επαφή μαζί του από όταν κατέθεσε αίτηση για αλλαγή φύλου και ονόματος, έχει αποφασίσει πως δεν θέλει να ζει με αυτό τον τρόπο.

«Ο κόσμος νομίζει ότι έχω πολλά χρήματα. Δεν έχω εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στη διάθεσή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά η 21χρονη στο περιοδικό «The Cut».

«Η μαμά μου είναι πλούσια, σωστά; Αλλά προφανώς ο άλλος είναι αδιανόητα πλούσιος. Δεν έχω την επιθυμία να γίνω υπερβολικά πλούσια. Μπορώ να αγοράζω φαγητό. Έχω φίλους, ένα σπίτι και κάποιο διαθέσιμο εισόδημα, κάτι που είναι ωραίο και σίγουρα πιο τυχερό από ό,τι έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι της ηλικίας μου στο Λος Άντζελες» εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, σημείωσε πως έχει επιλέξει να συγκατοικεί μαζί με άλλα τρία άτομα, προκειμένου να πληρώνει λιγότερο και να κάνει οικονομία.

Η Βίβιαν Τζένα Γουίλσον είναι η μεγαλύτερη από τα παιδιά του Έλον Μασκ και το 2022 έκοψε κάθε δεσμό με τον πατέρα της όταν ήταν 18 ετών, κάνοντας αίτηση για νόμιμη αλλαγή ονόματος και φύλου.

Μάλιστα τον Μάιο, γιόρτασε πέντε χρόνια από την ημέρα που έκανε coming out ως τρανς γυναίκα, όταν ήταν μόλις 16 ετών.

«Πάλεψα τόσο σκληρά για τόσο καιρό για να με βλέπουν σαν κανονικό άτομο. Υπήρξε μια στιγμή, ακριβώς πριν γίνω διάσημη, που κανείς δεν ήξερε ποια είμαι. Ήταν υπέροχο. Όλοι με αντιμετώπιζαν σαν κανονικό άνθρωπο. Μου λείπει λίγο αυτό. Αλλά μου αρέσει και το να είμαι διάσημη», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, ξεκαθαρίζοντας πως είναι αδιάφορος για εκείνη αυτός ο τρόπος ζωής.

