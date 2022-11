Βία και οργή σε διαδηλώσεις σε εργοστάσιο για iPhone στην Κίνα

Οι εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο εργοστάσιο iPhone στον κόσμο ξυλοκοπήθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση, γράφει το Associated Press.

Αυτό συνέβη μετά από διαμαρτυρίες για τις αμοιβές εν μέσω υγειονομικών ελέγχων, σύμφωνα με μάρτυρες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

Τα βίντεο, τα οποία, λέγεται ότι τραβήχτηκαν στο εργοστάσιο στην κεντρική πόλη Zhengzhou έδειχναν χιλιάδες ανθρώπους με μάσκες απέναντι σε σειρές αστυνομικών με λευκές προστατευτικές στολές και πλαστικές ασπίδες δυνάμεων ασφαλείας. Αστυνομικός κλώτσησε και χτύπησε έναν διαδηλωτή με ρόπαλα αφού αυτός άρπαξε έναν γκλοπ που είχε χρησιμοποιηθεί για να τον χτυπήσει.

Η απογοήτευση από τους περιορισμούς σε περιοχές σε όλη την Κίνα που έχουν κλείσει καταστήματα και γραφεία και έχουν περιορίσει εκατομμύρια ανθρώπους στα σπίτια τους έχει ξεσπάσει σε διαδηλώσεις, γράφει το Associated Press. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατοίκους να γκρεμίζουν οδοφράγματα στημένα για να επιβάλουν τον αποκλεισμό των γειτονιών.

Το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα υποσχέθηκε αυτό το μήνα να προσπαθήσει να μειώσει τις αναταραχές περιορίζοντας τις καραντίνες και κάνοντας άλλες αλλαγές. Αλλά το κόμμα εμμένει σε μια στρατηγική «μηδενικών κρουσμάτων COVID-19» που στοχεύει στην απομόνωση κάθε κρούσματος, ενώ άλλες κυβερνήσεις χαλαρώνουν τους ελέγχους και προσπαθούν να ζήσουν με τον ιό.

Τον περασμένο μήνα, χιλιάδες εργαζόμενοι αποχώρησαν από το εργοστάσιο iPhone που διαχειρίζεται ο τεχνολογικός όμιλος Foxconn της Ταϊβάν λόγω καταγγελιών για μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας μετά από κρούσματα του ιού.

Με δέλεαρ τα χρήματα

Την Τρίτη ξέσπασε διαμαρτυρία για καταγγελίες ότι η Foxconn άλλαξε τις συνθήκες για νέους εργαζόμενους που δελεάστηκαν από προσφορές υψηλότερων αμοιβών, σύμφωνα με τον Li Sanshan, έναν εργαζόμενο. Ο Li είπε ότι παραιτήθηκε από μια θέση εργασίας στην τροφοδοσία ως απάντηση σε διαφήμιση που υποσχόταν 25.000 γιουάν (3.500 δολάρια) για δύο μήνες εργασίας. Ο Λι, 28 ετών, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι ήταν θυμωμένοι αφού τους είπαν ότι έπρεπε να εργαστούν δύο επιπλέον μήνες με χαμηλότερη αμοιβή για να λάβουν τα 25.000 γιουάν.

Ακραία μέτρα

Οι διαμαρτυρίες έχουν φουντώσει καθώς ο αριθμός και η σοβαρότητα των κρουσμάτων έχει αυξηθεί σε όλη την Κίνα, ωθώντας τις αρχές σε περιοχές όπως το Πεκίνο, να αποκλείσουν γειτονιές και να επιβάλουν άλλους περιορισμούς που οι κάτοικοι λένε ότι υπερβαίνουν αυτό που επιτρέπει η εθνική κυβέρνηση.

Περισσότερα από 253.000 κρούσματα έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και ο ημερήσιος μέσος όρος αυξάνεται, ανέφερε η κυβέρνηση την Τρίτη. Αυτή την εβδομάδα, οι αρχές ανέφεραν τους πρώτους θανάτους του COVID-19 στην Κίνα εδώ και έξι μήνες. Την Τετάρτη, η κυβέρνηση ανέφερε 28.883 κρούσματα που βρέθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, συμπεριλαμβανομένων 26.242 χωρίς συμπτώματα. Η επαρχία Henan, όπου η Zhengzhou είναι η πρωτεύουσα, ανέφερε 851 συνολικά.

Πλήρως απομονωμένοι

Η Foxconn δήλωσε νωρίτερα ότι το εργοστάσιό της στη Ζενγκζού χρησιμοποιεί «διαχείριση κλειστού κυκλώματος», που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι ζουν στο χώρο εργασίας τους χωρίς καμία εξωτερική επαφή. Η διαμαρτυρία διήρκεσε μέχρι το πρωί της Τετάρτης, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τους κοιτώνες και ήρθαν αντιμέτωποι με τους εργαζόμενους στην ασφάλεια του εργοστασίου, σύμφωνα με τον Li.

Η Apple Inc. προειδοποίησε ότι οι παραδόσεις του νέου της μοντέλου iPhone 14 θα καθυστερήσουν λόγω των ελέγχων κατά των ασθενειών στο εργοστάσιο. Η κυβέρνηση της πόλης ανέστειλε την πρόσβαση σε μια βιομηχανική ζώνη που περιβάλλει το εργοστάσιο, το οποίο η Foxconn δήλωσε ότι απασχολεί 200.000 άτομα.

Απεργοσπάστες από το κόμμα

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το κυβερνών κόμμα διέταξε «στελέχη της βάσης» να αναπληρώσουν τους εργαζόμενους της Foxconn στο Zhengzhou που έφυγαν. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αιτήματα για επιβεβαίωση και λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση αυτή.

Good morning! What is going on at Foxxcom in Zhengzhou, Henan, China? pic.twitter.com/Oem8a9Wlfi — MUSAGA (@4aCCPfreeChina) November 23, 2022

A worker who resisted is said to be surrounded by security guards at the Foxconn plant in Zhengzhou (China's iPhone factory).#TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/hyjzmViN5k — Trending News (@Trendings911) November 23, 2022

🇨🇳 El gigante tecnológico taiwanés Foxconn ha confirmado "violencia" durante la noche en su gran fábrica de iPhone en Zhengzhou, China central, y prometió "evitar incidentes similares" en el futuro. pic.twitter.com/g4tdmmdF7C — Federico Alves, RUNNING for the US Senate 2024 (@federicoalves) November 23, 2022

China 🇨🇳: Centenas de trabalhadores protestaram na sede da maior fábrica de iPhone do mundo, Foxconn, em Zhengzhou.

Segundo ex-funcionários da fábrica, as reclamações vão da escassez de alimentos até as rígidas regras de quarentena no combate a um possível surto de C19. pic.twitter.com/Ffyorj8aPP — Ivan Kleber (@lordivan22) November 23, 2022