Berlin Pride: Σε πανηγυρικό κλίμα και με μήνυμα για την Ουκρανία

Πανηγυρικό ήταν το κλίμα στο φετινό Pride του Βερολίνου, αλλά δεν έλειψε και το πολιτικό μήνυμα για την Ουκρανία.

Το Βερολίνο φιλοξένησε σήμερα την 45η παρέλαση υπερηφάνειας, Pride, που ονομάζεται Christopher Street Day (CSD). Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην εκδήλωση συμμετείχαν έως και 500.000 άτομα. Ανάμεσά τους ήταν μια ομάδα Ουκρανών, η οποία οδήγησε την πορεία, όπως αναφέρει η Deutsche Welle.

Η ουκρανική ομάδα διαδήλωσε στους δρόμους του Βερολίνου με το σύνθημα «Να είσαι περήφανος όπως η Ουκρανία» («Be Pride Like Ukraine»). Ο κόσμος περπάτησε με τις σημαίες της Ουκρανίας και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, φορώντας μεταξύ άλλων εθνικές ενδυμασίες και φωνάζοντας συνθήματα: «Ο πόλεμος δεν τελείωσε» και «Δόξα στην Ουκρανία».

Στην παρέλαση υπερηφάνειας παρευρέθηκε και ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία Oleksiy Makeev.

🌈🎉 Love is in the air in Berlin! So thrilled to be here, celebrating Pride with my amazing husband. The energy and inclusivity of this city are truly inspiring. Let's spread love, acceptance, and celebrate diversity together! 🌈🥳 #BerlinPride #LoveWins pic.twitter.com/F9bT8ql72K