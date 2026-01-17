Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνομιλούσαν με τον Καμπέγιο πριν τη σύλληψη Μαδούρο - Η προειδοποίηση Τραμπ

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ βρίσκονταν σε συνομιλίες με τον σκληροπυρηνικό υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, επί μήνες πριν από την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και παραμένουν σε επικοινωνία μαζί του και μετά από αυτήν, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους που έχουν γνώση του θέματος.

Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν τον 62χρονο Καμπέγιο να μην χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις ασφαλείας ή τους ένοπλους υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος που ελέγχει, για να στοχοποιήσει την αντιπολίτευση της χώρας, ανέφεραν τέσσερις πηγές. Ο μηχανισμός ασφαλείας αυτός -που περιλαμβάνει τις μυστικές υπηρεσίες, την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις- παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφος μετά την αμερικανική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου.

Ο Καμπέγιο περιλαμβάνεται στο ίδιο αμερικανικό κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών που επικαλέστηκε η κυβέρνηση Τραμπ για να δικαιολογήσει τη σύλληψη του Μαδούρο, ωστόσο δεν συνελήφθη κατά την επιχείρηση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο πιο ισχυρός άνθρωπος της Βενεζουέλας προαναγγέλλει «μάχη» με τις ΗΠΑ

Βενεζουέλα: Πότε έγινε η επικοινωνία με τον Καμπέγιο

Η επικοινωνία με τον Καμπέγιο, η οποία περιλάμβανε επίσης τις κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει, ξεκίνησε από τις πρώτες ημέρες της τρέχουσας κυβέρνησης Τραμπ και συνεχίστηκε τις εβδομάδες λίγο πριν από την ανατροπή του Μαδούρο, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τον 62χρονο και μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο, ανέφεραν τέσσερις από τις πηγές.

Οι συνομιλίες αυτές, που δεν είχαν αποκαλυφθεί έως σήμερα, θεωρούνται κρίσιμες για τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να ελέγξει την κατάσταση στο εσωτερικό της Βενεζουέλας. Εάν ο Καμπέγιο αποφασίσει να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις που ελέγχει, θα μπορούσε να προκαλέσει χάος, κάτι που η Ουάσινγκτον επιθυμεί να αποφύγει, και να απειλήσει την εξουσία της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις ανησυχίες των ΗΠΑ.

Δεν είναι σαφές αν οι συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με τον Καμπέγιο αφορούσαν και το μέλλον της διακυβέρνησης της Βενεζουέλας. Επίσης, παραμένει άγνωστο αν ο 62χρονος υπουργός και πιστός σύμμαχος του Μαδούρο έχει λάβει υπόψη τις αμερικανικές προειδοποιήσεις. Δημοσίως έχει δεσμευτεί για ενότητα με τη Ροντρίγκες, την οποία ο Τραμπ μέχρι στιγμής έχει επαινέσει.

Ενώ η Ροντρίγκες θεωρείται από τις ΗΠΑ ο βασικός πυλώνας της στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ για τη Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο, ο Καμπέγιο πιστεύεται ευρέως ότι διαθέτει τη δύναμη είτε να στηρίξει αυτά τα σχέδια είτε να τα τινάξει στον αέρα. Ο Βενεζουελανός υπουργός έχει επικοινωνήσει με την κυβέρνηση Τραμπ τόσο απευθείας όσο και μέσω ενδιάμεσων, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Όλες οι πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των εσωτερικών κυβερνητικών επικοινωνιών με τον Καμπέγιο, ενώ ο Λευκός Οίκος και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Καμπέγιο, πιστός σύμμαχος του Μαδούρο

Ο Καμπέγιο θεωρείται εδώ και χρόνια η δεύτερη ισχυρότερη πολιτική φιγούρα στη Βενεζουέλα. Στενός συνεργάτης του εκλιπόντος προέδρου Ούγκο Τσάβες και πιστός σύμμαχος του Μαδούρο, είναι γνωστός ως ο βασικός εκτελεστής της καταστολής. Παρότι τόσο η Ροντρίγκες όσο και ο Καμπέγιο βρίσκονται στον πυρήνα της κυβέρνησης, της Βουλής και του κυβερνώντος σοσιαλιστικού κόμματος επί χρόνια, δεν θεωρούνται στενοί σύμμαχοι μεταξύ τους.

Πρώην στρατιωτικός, ο Καμπέγιο έχει ασκήσει επιρροή στον στρατό και στις υπηρεσίες αντικατασκοπείας, οι οποίες διεξάγουν εκτεταμένη εσωτερική παρακολούθηση. Έχει επίσης συνδεθεί στενά με φιλοκυβερνητικές πολιτοφυλακές, γνωστές ως colectivos, ένοπλες ομάδες πολιτών που κινούνται με μοτοσικλέτες και έχουν χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις κατά διαδηλωτών.

Ο Καμπέγιο είναι ένας από τους λίγους πιστούς του Μαδούρο στους οποίους η Ουάσινγκτον βασίζεται προσωρινά, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα, ενώ αποκτά πρόσβαση στα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας-μέλους του OPEC, κατά τη διάρκεια μιας απροσδιόριστης μεταβατικής περιόδου. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο 62χρονος -δεδομένου του ιστορικού καταστολής και της αντιπαλότητάς του με τη Ροντρίγκες- θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διαδικασία, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη σκέψη της κυβέρνησης.

Η Ροντρίγκες εργάζεται για να εδραιώσει τη δική της εξουσία, τοποθετώντας πιστούς της σε καίριες θέσεις για να προστατευθεί από εσωτερικές απειλές, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις αμερικανικές απαιτήσεις για αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής, σύμφωνα με συνεντεύξεις του Reuters με πηγές στη Βενεζουέλα. Ο Έλιοτ Έιμπραμς, πρώην ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Βενεζουέλα κατά την πρώτη του θητεία, δήλωσε ότι πολλοί Βενεζουελάνοι αναμένουν πως ο Καμπέγιο θα απομακρυνθεί κάποια στιγμή, εάν πρόκειται να προχωρήσει μια δημοκρατική μετάβαση.

«Αν και όταν φύγει, οι Βενεζουελάνοι θα ξέρουν ότι το καθεστώς έχει πραγματικά αρχίσει να αλλάζει», είπε ο Έιμπραμς, που σήμερα εργάζεται στο Council on Foreign Relations.

Με πληροφορίες από Reuters