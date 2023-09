Βενεζουέλα: Οι αρχές ανέκτησαν τον έλεγχο φυλακής «θέρετρο», με πισίνα και ζωολογικό κήπο

Στη Βενεζουέλα οι αρχές ασφαλείας ανέκτησαν τον έλεγχο μιας φυλακής που διοικούσαν συμμορίες και την είχαν μετατρέψει σε «θέρετρο» με πισίνα και ζωολογικό κήπο.

Συγκεκριμένα οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν τον έλεγχο μιας φυλακής, η οποία βρισκόταν υπό τον έλεγχο της ισχυρής εγκληματικής συμμορίας Tren de Aragua. Περίπου 11.000 μέλη του προσωπικού ασφαλείας επιχείρησαν στη φυλακή Tocorón, την οποία διοικούσαν επί χρόνια οι κρατούμενοι.

Μέχρι πρότινος οι κρατούμενοι μπορούσαν να περιφέρονται ελεύθερα μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, το οποίο διέθετε εγκαταστάσεις που έμοιαζαν με ξενοδοχείο, όπως πισίνα, νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και μίνι ζωολογικό κήπο. Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η φυλακή θα εκκαθαριστεί πλήρως.

Στο Tocorón δεν βρίσκονταν μόνο καταδικασμένοι εγκληματίες, αλλά και κάποιοι από τους συντρόφους και τους συγγενείς τους, οι οποίοι μετακόμισαν στο σωφρονιστικό ίδρυμα για να είναι κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Μια γυναίκα, η Γκλάντις Χερνάντεζ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι περίμενε να μάθει πού θα πήγαιναν τον σύζυγό της. «Ζούσα εκεί μέσα, αλλά μας έδιωξαν», είπε.

Η φυλακή λειτουργούσε και ως έδρα της Tren de Aragua, της ισχυρότερης συμμορίας της Βενεζουέλας με διεθνείς διασυνδέσεις. Από τη φυλακή, η Tren de Aragua διοικούσε μια εγκληματική επιχείρηση που εκτεινόταν σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και έφτανε μέχρι τη Χιλή. Τα μέλη της ασχολούνται με την εμπορία ανθρώπων, διηύθυναν κυκλώματα πορνείας και προέβαιναν σε εκβιασμούς μεταναστών. Η συμμορία δημιούργησε στη φυλακή κάθε είδους εγκαταστάσεις, όπως αίθουσες παιχνιδιών και έναν μικρό ζωολογικό κήπο με φλαμίνγκο και στρουθοκάμηλο.

Οι κρατούμενοι μπορούσαν να στοιχηματίζουν σε ιπποδρομίες, να κανονίζουν δάνεια σε μια αυτοσχέδια τράπεζα και να χορεύουν τη νύχτα σε ένα νυχτερινό κέντρο με την ονομασία «Tokio».

Όταν τα τρόφιμα και τα είδη καθημερινής χρήσης ήταν δυσεύρετα στη Βενεζουέλα στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης της χώρας, μια εφημερίδα ανέφερε ότι οι ντόπιοι πήγαιναν στο Tocorón για να αγοράσουν τα απαραίτητα που δεν μπορούσαν να βρουν από πουθενά αλλού.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι είδε φρουρούς ασφαλείας να μετακινούν μοτοσικλέτες, τηλεοράσεις και φούρνους μικροκυμάτων από τη φυλακή καθώς οι κρατούμενοι της μεταφέρονταν.

