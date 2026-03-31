BBC: Εκτός ο παρουσιαστής Σκοτ Μιλς - Ερευνάται για «σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα» εις βάρος ανηλίκου

Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία τα φερόμενα αδικήματα λέγεται ότι διαπράχθηκαν μεταξύ 1997 και 2000

The LiFO team
Ο Σκοτ Μιλς/Φωτογραφία: X
Ο Σκοτ Μιλς ερευνήθηκε για καταγγελίες περί «σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων» σε βάρος ενός αγοριού κάτω των 16 ετών.

Το BBC έδωσε ελάχιστες λεπτομέρειες για την απόλυσή του τη Δευτέρα, αναφέροντας μόνο ότι απομακρύνθηκε λόγω ισχυρισμών σχετικά με την προσωπική του συμπεριφορά. 

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι είχε ξεκινήσει έρευνα τον Δεκέμβριο του 2016 «ύστερα από παραπομπή από άλλη αστυνομική δύναμη», σχετικά με «καταγγελίες σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος ενός έφηβου αγοριού».

Τα φερόμενα αδικήματα λέγεται ότι διαπράχθηκαν μεταξύ 1997 και 2000.

«Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών, ένας άνδρας, που τότε ήταν περίπου 40 ετών, ανακρίθηκε από την αστυνομία τον Ιούλιο του 2018», πρόσθεσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ανέφερε ότι η Εισαγγελική Αρχή (Crown Prosecution Service) τελικά αποφάσισε ότι «δεν πληρούνταν τα αποδεικτικά κριτήρια για την άσκηση δίωξης» και η υπόθεση έκλεισε τον Μάιο του 2019.

Η αστυνομική έρευνα για τις καταγγελίες δημοσιοποιήθηκε αρχικά από την εφημερίδα The Mirror.

Ο Μιλς, ο οποίος δεν έχει ακόμη σχολιάσει την απόλυσή του, αποσύρθηκε από τον «αέρα» του BBC την περασμένη Τρίτη. Ο 53χρονος αποχαιρέτησε το κοινό του λέγοντας «τα λέμε αύριο» – όμως την εκπομπή της Τετάρτης παρουσίασε ο Gary Davies.

Ο Μιλς είχε αναλάβει την πρωινή εκπομπή του Radio 2 το 2025.

Σε εσωτερικό email, η Lorna Clarke, διευθύντρια μουσικής του BBC, έγραψε: «Γνωρίζω ότι αυτή η είδηση θα είναι ξαφνική και απροσδόκητη και συνεπώς θα προκαλέσει σοκ. Ιδίως καθώς πολλοί από εμάς έχουμε συνεργαστεί με τον Σκοτ επί πολλά χρόνια, σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων στο R1, 5Live, R2 και στην τηλεόραση. Ένιωσα ότι ήταν σημαντικό να μοιραστώ αυτή την είδηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό. Φυσικά, θα προκαλέσει επίσης έκπληξη και στο κοινό μας και στους πιστούς ακροατές της πρωινής εκπομπής. Θα ενημερώσω όλους με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια για την εκπομπή όταν μπορώ. Παρόλο που αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί από εσάς θα έχετε ερωτήσεις, ελπίζω να κατανοείτε ότι δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο προς το παρόν.»

Με πληροφορίες από Sky News

