Το BBC επιβεβαιώνει συμφωνία-ορόσημο με το YouTube

Το BBC επιβεβαίωσε αυτό που χαρακτηρίζει ως «στρατηγική συνεργασία» με το YouTube, στο πλαίσιο της οποίας ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα παράγει πρωτότυπο περιεχόμενο για την πλατφόρμα βίντεο.

Η συμφωνία - που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα - περιλαμβάνει επενδύσεις σε προγράμματα σχεδιασμένα πρωτίστως για το YouTube και το λανσάρισμα νέων καναλιών με στόχο παιδιά και νεαρούς ενήλικες.

Παράλληλα, το BBC θα αξιοποιήσει το YouTube για να αναδείξει αυτό που αποκαλεί «στιγμές του BBC που ενώνουν το Ηνωμένο Βασίλειο» και για να προωθήσει τα γραμμικά του κανάλια, αρχής γενομένης από την κάλυψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων τον Φεβρουάριο.

Η συμφωνία θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του BBC να αντιμετωπίσει την πρόκληση που αποτελεί το YouTube ως προς το νεανικό κοινό, το οποίο στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην πλατφόρμα τόσο για ψυχαγωγία όσο και για ενημέρωση. Τον Δεκέμβριο, ο οργανισμός μετρήσεων Barb ανέφερε ότι ο αριθμός των θεατών που παρακολουθούν YouTube (52 εκατ.) ξεπέρασε για πρώτη φορά το σύνολο των τηλεθεατών των καναλιών του BBC (51 εκατ.).

Παράλληλα με το πρωτότυπο περιεχόμενο, η συνεργασία θα περιλαμβάνει επίσης την υποστήριξη του Σχεδίου για τον Τομέα των Δημιουργικών Βιομηχανιών της κυβέρνησης από το BBC και το YouTube, μέσω επενδύσεων σε δημιουργούς σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη συνεργασία με δημιουργούς και καταξιωμένους τηλεοπτικούς παραγωγούς που επιθυμούν να δημιουργήσουν και να αναθέσουν την παραγωγή περιεχομένου με προτεραιότητα στο ψηφιακό μέσο.

«Είναι ουσιώδες όλοι να αντλούν αξία από το BBC και αυτή η πρωτοποριακή συνεργασία θα μας βοηθήσει να συνδεθούμε με το κοινό με νέους τρόπους», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του BBC, Tim Davie. «Χτίζουμε πάνω σε ένα ισχυρό ξεκίνημα και αυτό μας ανεβάζει επίπεδο, με τολμηρό, εγχώριο περιεχόμενο σε μορφές που θέλει το κοινό στο YouTube και με ένα άνευ προηγουμένου πρόγραμμα εκπαίδευσης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων της επόμενης γενιάς δημιουργών από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημαντικό είναι επίσης ότι η συνεργασία ανοίγει νέες διαδρομές για διαφορετικά ακροατήρια προς υπηρεσίες του BBC όπως το BBC iPlayer και το BBC Sounds».

Ο αντιπρόεδρος του YouTube σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, Pedro Pina, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το BBC για να επαναπροσδιορίσουμε τα όρια της ψηφιακής αφήγησης. Η σύμπραξη αυτή μεταφράζει το περιεχόμενο παγκόσμιας κλάσης του BBC για ένα digital-first κοινό, διασφαλίζοντας ότι η πολιτιστική του απήχηση φτάνει σε νεότερο και πιο παγκόσμιο ακροατήριο. Πέρα από το περιεχόμενο, το πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελεί μια βαθιά επένδυση στην δημιουργική “αλυσίδα” του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο να ενδυναμώσει την επόμενη γενιά βρετανικών ταλέντων ώστε να ηγηθούν της παγκόσμιας οικονομίας των δημιουργών».

Την περασμένη εβδομάδα, οι Financial Times ανέφεραν ότι το BBC θα μπορεί επίσης να αποκομίζει κέρδη από τη συνεργασία με το YouTube μέσω διαφημίσεων σε προγράμματα που προβάλλονται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, το BBC δεν αποκομίζει έσοδα από διαφήμιση εντός της χώρας, αλλά χρηματοδοτείται μέσω του τέλους τηλεόρασης που καταβάλλουν οι Βρετανοί πολίτες για πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Με πληροφορίες από Variety