Το BBC ακύρωσε συνέντευξη με τον Μπόρις Τζόνσον επειδή του έστειλαν κατά λάθος τις σημειώσεις

Το BBC αναγκάστηκε να ακυρώσει την συνέντευξη που είχε προαναγγείλει με τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, γιατί η δημοσιογράφος του έστειλε «κατά λάθος» τις σημειώσεις που είχε προετοιμάσει.

Πρόκειται για την Laura Kuenssberg, πολιτική συντάκτρια στο BBC, η οποία δήλωσε ότι έστειλε τις σημειώσεις στον Τζόνσον «σε ένα μήνυμα που προοριζόταν για την ομάδα μου», χαρακτηρίζοντας το λάθος της «ντροπιαστικό και απογοητευτικό», εξαιτίας του οποίου «δεν είναι σωστό να πραγματοποιηθεί η συνέντευξη».

Προγραμματισμένη να μεταδοθεί την Πέμπτη, 3/10 στις 19:30 τοπική ώρα στο κανάλι BBC One, θα ήταν η πρώτη «εκ βαθέων» συνέντευξη του Τζόνσον από τότε που αποχώρησε από τα καθήκοντα του πρωθυπουργού. Μάλιστα, η δημοσιογράφος την είχε διαφημίσει στις 18 Σεπτεμβρίου, παροτρύνοντας τους ακολούθους της στην πλατφόρμα X να σημειώσουν την ημερομηνία στα ημερολόγια τους

Ο 60χρονος πολιτικός αναμενόταν να μιλήσει για το Brexit, αλλά και την διαχείριση της πανδημίας του covid-19 από την διακυβέρνηση του, όπως φυσικά και για το σκάνδαλο με τα λεγόμενα «κορωνοπάρτι» της Ντάουνινγκ Στριτ.



Facebook Twitter Φωτογραφία: Ο Τζόνσον σε πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ, όπου βρίσκονταν 8 άτομα μαζί με έναν φωτογράφο, την περίοδο της πανδημίας/ITV news



Αφότου η Kuenssberg ανακοίνωσε το λάθος της, με ανάρτηση στο X, αρκετοί από τους συνάδελφους της σε άλλα δημοσιογραφικά μέσα απάντησαν, προτείνοντας να κάνουν οι ίδιοι την συνέντευξη. Άλλοι χρήστες του μέσου έδωσαν μία ακόμη πιο απλή λύση.

«Δεν πρέπει το BBC απλά να βάλει κάποιον άλλον να κάνει την συνέντευξη την Παρασκευή ή την επόμενη εβδομάδα;»

Προηγουμένως, η Kuennsberg είχε ερευνήσει το σκάνδαλο του «Partygate», παρουσιάζοντας τα ευρήματα της στην μετάδοση «Partygate: Inside the Storm».

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ανάρτησή της στο Χ:

While prepping to interview Boris Johnson tomorrow, by mistake I sent our briefing notes to him in a message meant for my team. That obviously means it’s not right for the interview to go ahead. It’s very frustrating, and there’s no point pretending it’s anything other than…