Βασίλισσα Ελισάβετ: Η κηδεία της μακροβιότερης μονάρχη σε αριθμούς

Παγκόσμιο γεγονός αποτελεί η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ της μακροβιότερης μονάρχη στην σύγχρονη ιστορία.

Τα 70 χρόνια στον θρόνο είναι ένας μόνο από τους αριθμούς που προκαλούν εντύπωση.

Το Associated Press παραθέτει τους πιο σημαντικούς αριθμούς που συνοδεύουν την τελετή της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ.

- 2.000 αξιωματούχοι και προσκεκλημένοι στο Αβαείο του Γουέστμινστερ για την κρατική κηδεία.

- 800 προσκεκλημένοι την ημέρα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

- 5.949 στρατιωτικό προσωπικό αναπτύχθηκε σε όλη την σχολαστικά δομημένη επιχείρηση που ξεκίνησε με το θάνατο της βασίλισσας στις 8 Σεπτεμβρίου στο κτήμα Μπαλμόραλ στα Highlands της Σκωτίας.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 4.416 στελέχη από το στρατό, 847 από το ναυτικό και 686 από την αεροπορία. Επιπλέον, στην τελετή συμμετέχουν περίπου 175 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από χώρες της Κοινοπολιτείας.

- 1.650 άτομα είναι η στρατιωτική πομπή που συνοδεύει το φέρετρο της βασίλισσας από το Αβαείο του Γουέστμινστερ στην Αψίδα του Ουέλινγκτον μετά την κηδεία της.

- 142 συνοδεύουν την άμαξα του Βασιλικού Ναυτικού που μετέφερε το φέρετρο της βασίλισσας στο Αβαείο του Γουέστμινστερ για την τέλεση της κηδείας της.

- Πάνω από 10.000 αστυνομικοί επί το έργον. Ο Αναπληρωτής Βοηθός Επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Stuart Cundy είπε ότι η «τεράστια πολύπλοκη» επιχείρηση αστυνόμευσης είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Λονδίνου, ξεπερνώντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

- 36 χιλιόμετρα σε οδοφράγματα τοποθετήθηκαν μόνο στο κεντρικό Λονδίνο για να ελέγξουν τα πλήθη και να διατηρήσουν ασφαλείς βασικές περιοχές γύρω από τα κτήρια του Κοινοβουλίου, το Αβαείο του Γουέστμινστερ και τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

-1 εκατομμύριο άνθρωποι υπολογίζεται ότι επισκέφθηκαν σήμερα το Λονδίνο. Περίπου 250 επιπλέον σιδηροδρομικές υπηρεσίες για τη μετακίνηση των ανθρώπων μέσα και έξω από την πόλη.

As for her father King George VI, grandfather King George V, great-grandfather King Edward VII and great-great-grandmother Queen Victoria, Her Majesty The Queen’s coffin was borne in a Procession to Westminster Abbey on the State Gun Carriage. pic.twitter.com/2Vl58ITLGp

- Η ουρά για το λαϊκό προσκύνημα στο Westminster Hall, ξεπέρασε τα 10 χλμ, με το πλήθος να θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ. Ο χρόνος αναμονής έφτασε τις 24 ώρες.

-125 κινηματογράφοι άνοιξαν τις πόρτες τους για να μεταδώσουν ζωντανά την κηδεία της βασίλισσας

- 2.868 διαμάντια μαζί με 17 ζαφείρια, 11 σμαράγδια, 269 μαργαριτάρια και 4 ρουμπίνια κοσμούν το αυτοκρατορικό στέμμα, που τοποθετήθηκε στο φέρετρο της βασίλισσας.

- 2 λεπτά σιγής θα τηρηθούν στο τέλος της κηδείας στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

At The King's request, the wreath contains foliage of Rosemary, English Oak and Myrtle (cut from a plant grown from Myrtle in The Queen's wedding bouquet) and flowers, in shades of gold, pink and deep burgundy, with touches of white, cut from the gardens of Royal Residences. pic.twitter.com/5RteIWahuW