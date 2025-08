Bασίλισσα Ελισάβετ: Αρραβωνιάζεται ο πρώτος εγγονός της μετά το διαζύγιό του

Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι αυτή την περίοδο τα νέα, για την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

Μία σχεδόν ημέρα μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της ανιψιάς της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, έγινε γνωστό πως αρραβωνιάζεται τέσσερα χρόνια μετά το διαζύγιό του, ο πρώτος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ και γιος της πριγκίπισσας Άννα.

Ο 47χρονος Πίτερ Φίλιπς ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με την Χάριετ Σπέρλινγκ, νοσηλεύτρια στο NHS, μετά από έναν χρόνο σχέσης.

Μάλιστα, το περιοδικό «Hello!» ήταν το πρώτο που μετέδωσε την είδηση και δημοσίευσε φωτογραφίες του ζευγαριού, στις οποίες η Χάριετ φορά το δαχτυλίδι αρραβώνων της, την 1η Αυγούστου.

Congratulations to Peter Phillips and Harriet Sperling on their engagement! Princess Anne has a new daughter-in-law! pic.twitter.com/f7i3oKwZ3z