Βασιλιάς Κάρολος: Η δεξίωξη πριν από τη στέψη- Ηγέτες και «γαλαζοαίματοι»

Ο ενθουσιασμός κορυφώνεται στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς σήμερα ο Κάρολος στέφεται βασιλιάς σε μια λαμπρή τελετή στο Λονδίνο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι υψηλοί προσκεκλημένοι του βασιλιά Καρόλου είναι μόνο 2.300, ένας πολύ περιορισμένος αριθμός σε σύγκριση με τους 8.000 καλεσμένους στην τελετή στέψης της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ το 1953.

Γαλαζοαίματοι και ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο δίνουν το παρών στο Ηνωμένο Βασίλειο για να τιμήσουν αυτή τη σημαντική ημέρα για τη βασιλική οικογένεια.

Βασιλιάς Κάρολος: Οι υψηλοί προσκεκλημένοι στη δεξίωση της Παρασκευής

Νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής, έφτασαν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ οι πρώτοι καλεσμένοι για τη δεξίωση του παλατιού. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Έντουαρντ χαιρέτησαν τους καλεσμένους και φυσικά συνομίλησαν μαζί τους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ με την σύζυγό του, η Τζιλ Μπάιντεν σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, η σύζυγος του Ουκρανού προέδρου Ολένα Ζελένσκα αλλά και γαλαζοαίματοι από το Μονακό, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ισπανία, από κάθε γωνιά του πλανήτη, έφταναν ο ένας μετά τον άλλον το απόγευμα της Παρασκευής για να τιμήσουν τον Κάρολο.

King Felipe and Queen Letizia of Spain 🇪🇸 attended The #Coronation Reception at Buckingham Palace in London on 5 May 2023. #QueenLetizia wore Victoria Beckham Gathered Midi Dress in Olive Green. For Jewelry donned Queen Sofia’s Sapphire and Diamond Earrings. pic.twitter.com/pad74QhNdN — joydreamslink (@joydreamslink) May 5, 2023

Στη δεξίωση του βασιλιά Καρόλου στο Μπάκιγχαμ έδωσαν το «παρών» η σύζυγος του τέως βασιλιά, Κωνσταντίνο, Άννα Μαρία, μαζί με τον γιο της Παύλο και τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ.

I just love seeing heirs attending this reception. It's a good event for their "intro". https://t.co/UZSy5yNSnV — Kya Maldini Hill👑 (@zoobabystation) May 5, 2023

#NEW Queen Anne-Marie, Crown Prince Pavlos and Crown Princess Marie-Chantal of The Hellenes have arrived at Buckingham Palace for the Reception ahead of King Charles’ Coronation tomorrow 🇬🇧 🇬🇷 pic.twitter.com/YiMVhJLu6B — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) May 5, 2023

Εντυπωσιακή ήταν και η είσοδος της βασίλισσας Λετίσια της Ισπανίας, που προτίμησε να χρησιμοποιήσει την «διπλωματία της Μόδας» και φόρεσε πράσινη μίντι τουαλέτα της Βρετανίδας σχεδιάστριας Βικτόρια Μπέκαμ. Μαζί της ο βασιλιάς Φελίπε, αν και το ζεύγος ταξίδεψε στο Λονδίνο με διαφορετικές πτήσεις.

There’s King Abdullah and Queen Rania of Jordan! She looks so so stunning!!🤩 pic.twitter.com/EvmpQY0xv1 — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) May 5, 2023

So I’ve done my recon, and now for the royal reception guests!! So we have King Felipe and Queen Letizia of Spain! I like the color, but I’m not sure about the dress. pic.twitter.com/PNtECpC3nF — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) May 5, 2023

Το παρών έδωσε και ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης, Μάχα Βατζιλαλογκόρν, συνοδεία της συζύγου του.

Thailand's traditional dress/kain is so cool. Mirip songket and I like songket very much. https://t.co/wqGsyEBt0T — Kya Maldini Hill👑 (@zoobabystation) May 5, 2023

Από την άλλη, με παραδοσιακά ενδύματα εμφανίστηκαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα του Μπουτάν.

The King and Queen of Bhutan! I love how she always dresses in the traditional way, not bowing to Western conventions. pic.twitter.com/IgHIIdzTa4 — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) May 5, 2023

Ο Κάρολος βγήκε από τις πύλες του παλατιού με το βασιλικό αυτοκίνητό του όμως σταμάτησε στα μισά της μεγάλης λεωφόρου που οδηγεί στο Μπάκιγχαμ. Στην περιοχή αυτή έχουν κατασκηνώσει εδώ και μέρες πολλοί Βρετανοί, ενόψει της τελετής. Αντάλλαξε χειραψία και χαμόγελα με πολλούς από αυτούς ενώ άλλοι τον επευφημούσαν με ζητωκραυγές και φωνάζοντας «Ο Θεός να σώζει τον βασιλιά».

Westminster Abbey is ready for the #Coronation of King Charles III and Queen Camilla. pic.twitter.com/LfS3wJBK4k — The Royal Family (@RoyalFamily) May 5, 2023

Τελετή στέψης δεν έχει πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 70 χρόνια. Οκτώ μήνες μετά την άνοδό του στο θρόνο έπειτα από το θάνατο της Ελισάβετ Β', ο 74χρονος μονάρχης, συνοδευόμενος από την 75χρονη βασίλισσα Καμίλα, θα λάβει το στέμμα και το χρίσμα στο αββαείο του Ουεστμίνστερ ενώπιον 2.300 προσκεκλημένων και ασφαλώς εκατοντάδων εκατομμυρίων τηλεθεατών.

Το πρόγραμμα της στέψης με ώρες Ελλάδος

9:15 - 10:30 Οι πρώτοι προσκεκλημένοι της τελετής θα αρχίσουν να φτάνουν στα σημεία ελέγχου ασφαλείας που βρίσκονται δίπλα από το κοινοβούλιο στο Victoria Tower Gardens. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι πάνω από 850 εκπρόσωποι κοινοτήτων και φιλανθρωπικών οργανώσεων από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και οι περίπου 450 προσκεκλημένοι που έχουν λάβει μετάλλιο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους.



11.00 Οι ιερείς, η χορωδία θα πάρουν την θέση τους μέσα στο Αβαείο.



11:30 - 12:45 Αρχηγοί κρατών, υπουργοί της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργοί, βασιλείς άλλων κρατών και μέλη της βασιλικής οικογένειας θα φτάσουν στο Αβαείο.



11:45 Το Ιππικό αρχίζει να ετοιμάζεται για να συνοδεύσει την πομπή από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.



12:20 Η πομπή με τον βασιλιά και την βασίλισσα ξεκινά από το Παλάτι για το Αβαείο.



12:53 Ο βασιλιάς με τη βασιλική σύζυγο θα φτάσουν στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ.



1:00 μ.μ Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και η σύζυγος του μπαίνουν στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ από τη Μεγάλη Δυτική Πύλη και ξεκινάει το τελετουργικό.



2:00 μ.μ. Στέφεται βασιλιάς. Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι θα στέψει με το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου τον Βασιλιά Κάρολο Γ' . Πρόκειται για ένα στέμμα που κατασκευάστηκε το 1660 και ζυγίζει 2,27κιλά. Αμέσως θα ηχήσουν οι σάλπιγγες και στρατιωτικά αγήματα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο θα πυροβολούν στον αέρα χαιρετίζοντας τη στέψη του βασιλιά.



3:00 μ.μ. Ολοκληρώνεται το τελετουργικό και ξεκινάει η Πομπή της Στέψης από το Αβαείο προς το Παλάτι αυτή τη φορά. Σε αυτή την πομπή θα συμμετέχουν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.



3:33 μ.μ. Ο βασιλιάς και η σύζυγος τους θα φτάσουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ μέσω της Κεντρικής Πύλης.



3:45 μ.μ. Ο βασιλιάς και η σύζυγος του θα μεταβούν στους κήπους του Παλατιού όπου στρατιωτικά αγήματα θα τους απευθύνουν χαιρετισμό.



4:15 μ.μ. Ο βασιλιάς, η βασιλική σύζυγος και μέλη της βασιλικής οικογένειας θα εμφανιστούν στο μπαλκόνι του παλατιού για να χαιρετίσουν το πλήθος και να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες αεροπορικές επιδείξεις. Το παλάτι δεν έχει ανακοινώσει ποιοι ακριβώς θα εμφανιστούν στο μπαλκόνι. Το πιο πιθανό είναι πως θα βγουν μόνο εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.