Εφετείο στην Πολωνία αποφάσισε ότι δύο ιστορικοί που κατηγορούνται ότι αμαύρωσαν τη μνήμη ενός Πολωνού χωρικού σε ένα βιβλίο για το Ολοκαύτωμα, δεν χρειάζεται να ζητήσουν συγγνώμη.

Η απόφαση αυτή ανατρέπει προηγούμενη απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου που προκάλεσε φόβους για την ελευθερία της ακαδημαϊκής έρευνας.

Τον Φεβρουάριο, ένα δικαστήριο της Βαρσοβίας αποφάσισε ότι οι Barbara Engelking και Jan Grabowski, ιστορικοί και συντάκτες του βιβλίου «Night without end: The Fate of Jewish in Selected Counties of Occupied Poland», πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη επειδή είπαν ότι ο αγρότης Edward Malinowski παρέδωσε Εβραίους στους Ναζί.

Ορισμένοι ακαδημαϊκοί είπαν τότε, ότι η απόφαση θα μπορούσε να αποτρέψει την αμερόληπτη έρευνα για τις ενέργειες των Πολωνών κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Grabowski είπε στο Reuters ότι η απόφαση της Δευτέρας ήταν «σπουδαία όχι μόνο για μένα και τους συναδέλφους μου, αλλά για το σύνολο του επαγγέλματος των ανθρωπιστικών επιστημών στη χώρα».

Οι κυβερνώντες εθνικιστές της Πολωνίας λένε ότι οι μελέτες που δείχνουν τη συνενοχή ορισμένων Πολωνών στη δολοφονία Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία είναι μια προσπάθεια να ατιμάσουν μια χώρα που υπέφερε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η υπόθεση είχε κινηθεί δικαστικά από την ανιψιά του Malinowski, Filomena Leszczynska, και χρηματοδοτήθηκε από την Πολωνική Ένωση κατά της δυσφήμισης, η οποία αντιτίθεται στους ισχυρισμούς της πολωνικής εμπλοκής στη δολοφονία Εβραίων.

Ο δικαστής του εφετείου απέρριψε τους ισχυρισμούς της εναντίον των ιστορικών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της ακαδημαϊκής έρευνας και την ανάγκη αποφυγής της επίδρασης, που θα μπορούσε να σταματήσει περαιτέρω μελέτες.

«Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα που αποτελούν σημαντικό στοιχείο δημόσιας συζήτησης, εγείροντας σημαντικά κοινωνικά ζητήματα σχετικά με την ιστορία ενός δεδομένου κράτους και έθνους», είπε ο δικαστής.

Ο επικεφαλής της Πολωνικής Ένωσης κατά της δυσφήμισης, Maciej Swirski, έγραψε στο Twitter ότι η Leszczynska σχεδίαζε να «συνεχίσει» και να καταθέσει έκτακτη προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Τα 3,2 εκατομμύρια Εβραίων της Πολωνίας ήταν ο μεγαλύτερος πληθυσμός Εβραίων στην Ευρώπη κατά την έναρξη του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.

Σχεδόν όλοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, πολλοί από αυτούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και άλλα 3 εκατομμύρια μη Εβραίοι πολίτες πέθαναν επίσης υπό τη ναζιστική κατοχή της Πολωνίας.

Ένα σημαντικό σύνολο ερευνών υποδηλώνει ότι, ενώ χιλιάδες Πολωνοί έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να βοηθήσουν τους Εβραίους ενώ χιλιάδες συμμετείχαν επίσης στο Ολοκαύτωμα. Πολλοί Πολωνοί δεν αποδέχονται αυτά τα ευρήματα.

Με πληροφορίες του Reuters