Βάλερι Μαχάφεϊ: Πέθανε η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός Βάλερι Μαχάφεϊ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της.

Η Μαχάφεϊ απεβίωσε την Παρασκευή στην Καλιφόρνια, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Γνωστή για τη μακρά και πολυδιάστατη πορεία της στην τηλεόραση, είχε εμφανιστεί σε σειρές όπως τα «Νοικοκυρές σε Απόγνωση» («Desperate Housewives»), «Young Sheldon», «Big Sky», «ER», «Glee» και «The Man in the High Castle». Το 1992 είχε βραβευτεί με βραβείο Emmy για τον ρόλο της ως Eve στη σειρά «Northern Exposure», ενώ είχε προηγηθεί και βράβευση με Daytime Emmy για το σίριαλ «The Doctors» τη δεκαετία του '80.

Ο σύζυγός της, Joseph Kell, δήλωσε: «Έχασα την αγάπη της ζωής μου και η Αμερική έχασε μία από τις πιο αξιαγάπητες ηθοποιούς της». Η κόρη τους, Alice, έγραψε στο Facebook: «Δεν έχω λόγια. Ο καρκίνος είναι απαίσιος. Θα σε ψάχνω σε όλες τις χαρούμενες στιγμές της ζωής. Ξέρω ότι εκεί θα είσαι».

