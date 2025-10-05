Bad Bunny: «Όλοι είναι χαρούμενοι που θα εμφανιστώ στο Super Bowl, ακόμη και το Fox News»

Ο Bad Bunny απάντησε με χιούμορ, στις απειλές της Κρίστι Νόεμ, η οποία δήλωσε ότι η ICE θα είναι «παντού» στο σόου του στο Super Bowl.

O 31χρονος Bad Bunny, που έχει επανειλημμένα επικρίνει τις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, έδωσε τη δική του απάντηση, ως οικοδεσπότης στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του Saturday Night Live.

Στο εναρκτήριο μονόλογό του, μίλησε ανοιχτά για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή του στο Super Bowl, αναφέροντας αρχικά πως «είναι ωραίο που είμαι πάλι εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που παρουσιάζω την εκπομπή και η τέταρτη φορά που βρίσκομαι στο SNL».

lol during Bad Bunny's SNL monologue they edited together a bunch of FOX News hosts to make them say "Bad Bunny is my favorite musician, and he should be the next president" since they're so upset that he's performing at the Super Bowl pic.twitter.com/H2L3z6qEZc — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) October 5, 2025

«Θα εμφανιστώ στο ημίχρονο του Super Bowl. Είμαι πολύ χαρούμενος, και νομίζω ότι όλοι είναι χαρούμενοι με αυτό, ακόμη και το Fox News», σημείωσε με χιούμορ στη συνέχεια και αμέσως μετά, προβλήθηκε ένα μονταρισμένο βίντεο, όπου κάθε άτομο στο Fox News έλεγε μία λέξη, και όλες μαζί συνέθεταν τη φράση «Θα έπρεπε να είναι ο επόμενος Πρόεδρος».

Παράλληλα κατά τη διάρκεια του μονόλογου, ο Bad Bunny μίλησε και στα ισπανικά, αφιερώνοντας λίγα λόγια «στους Λατίνους και τις Λατίνες σε όλο τον κόσμο και στις ΗΠΑ».

«Περισσότερο από προσωπική επιτυχία, είναι επιτυχία για όλους μας, γιατί δείχνει ότι το αποτύπωμά μας και η συνεισφορά μας σ' αυτήν τη χώρα δεν μπορούν να σβηστούν ή να διαγραφούν από κανέναν» ανέφερε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια, πρόσθεσε στα αγγλικά «Αν δεν καταλάβατε τι είπα, έχετε τέσσερις μήνες να το μάθετε».

Bad Bunny speaks about his Super Bowl performance in Spanish at end of SNL monologue:



“If you didn’t understand what I just said, you have 4 months to learn.” pic.twitter.com/bT5ujmmh3P — Pop Crave (@PopCrave) October 5, 2025

Υπενθυμίζεται πως η ανακοίνωση ότι ο Bad Bunny θα είναι ο πρωταγωνιστής του ημιχρόνου στο Super Bowl, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συντηρητικούς κύκλους, συμπεριλαμβανομένης της Κρίστι Νόεμ.

Η υπουργός ασφαλείας είπε κατά τη διάρκεια podcast την Παρασκευή ότι μόνο Αμερικανοί πολίτες θα έπρεπε να παρακολουθούν το Super Bowl και προειδοποίησε ότι πράκτορες της υπηρεσίας ICE «θα είναι παντού» στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από PEOPLE