Bad Blue Boys: Οι νεοναζί χούλιγκαν που έφτασαν ανενόχλητοι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια

Ούτε τα απόρρητα έγγραφα της αστυνομίας για την κάθοδο των χούλιγκαν (Bad Blue Boys) της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ούτε οι νεοναζιστικές τους καταβολές και η δράση τους τα τελευταία χρόνια στάθηκαν αρκετές για να υπάρξει έστω και ένας έλεγχος στο κονβόι τους από τη στιγμή που πέρασε τα σύνορα έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μια γρήγορη αναδρομή σε περιστατικά των τελευταίων ετών στα οποία εμπλέκονται φανατικοί οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ αναδεικνύουν όχι μόνο την ιδεολογική ταύτιση μελών των ultras της Ντιναμό Ζάγκρεμπ με τους νοσταλγούς του Χίτλερ αλλά και την εγκληματική δράση τους, από βανδαλισμούς έως μαχαιριές.

Οι Bad Blue Boys ιδρύθηκαν στη Γιουγκοσλαβία το 1986 αλλά τράβηξαν διεθνώς την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στις 13 Μαΐου 1990, ημέρα διεξαγωγής αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου στο στάδιο Μαξιμίρ του Ζάγκρεμπ για το γιουγκοσλαβικό πρωτάθλημα. Η μέρα εκείνη εξελίχθηκε σε εκτεταμένα επεισόδια και συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων. Οι συγκρούσεις με τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα θεωρούνται μέχρι σήμερα από τους ultras ως προάγγελο του πολέμου που ξέσπασε ένα χρόνο μετά στη χώρα, ο οποίο οδήγησε στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.

Για τον Ντάριο Μπτένριν ειδικό σε θέματα αθλητισμού και εθνικισμού στην Κροατία, τα επεισόδια εκείνης της μέρα στο Ζάγκρεμπ εξελίχθηκαν «σε έναν από τους ιδρυτικούς μύθους του κροατικού έθνους» τα οποίο, όπως εκτίμησε μιλώντας στο BIRN «εντάχθηκε βαθιά στη συλλογική μνήμη και δημιούργησε την αίσθηση του "αυτοί και εμείς"» στην ενωμένη τότε γιουγκοσλαβική κοινωνία.

Oπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ χαιρετούν ναζιστικά - Φωτ.: Getty Images

Οι Bad Blue Boys θα μνημονεύσουν επανειλημμένα τα επόμενα χρόνια τη μέρα των επεισοδίων στο Ζάγκρεμπ με βασικό στόχο την αποβολή της «ρετσινιάς» του χουλιγκανισμού και της ακροδεξιάς ιδεολογικής τους καταβολής. Η ομάδα λοιπόν θέλει να βλέπει τον εαυτό της μέσω εκείνης της ημέρας ως μοχλό υπεράσπισης των συμφερόντων και της ανεξαρτησίας της χώρας.

Τα επόμενα χρόνια και μέχρι σήμερα η στήριξη μελών των Bad Blue Boys σε νεοναζιστικά ιδεολογήματα αλλά και τον κροατικό φασισμό, όπως αυτός εκδηλώθηκε κατά τη γερμανική κατοχή εκφράζεται από πολλαπλά περιστατικά.

Το 2018, σε αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του συνδέσμου, εντοπίστηκαν όπλα, πυρομαχικά και ρόπαλα. Στον σύνδεσμο υπήρχε γκραφίτι με τον Αδόλφο Χίτλερ αλλά και τον φασίστα Κροάτη ηγέτη της Ούστασε, Άντε Πάβελιτς. Ενδεικτικά, η ιδεολογία της Ούστασε είναι ένας συνδυασμός φασισμού, καθολοκισμού και βέβαια κροατικού εθνικισμού. Τα μέλη της δολοφόνησαν εκατοντάδες χιλιάδες Σέρβους, Εβραίους, Ρομά, φιλελεύθερους και κομμουνιστές στη Γιουγκοσλαβία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Επίσης το 2018, η εισαγγελία του Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία άσκησε δίωξη κατά 14 ατόμων, μελών των Bad Blue Boys, για εξύμνηση του κροατικού φασιστικού καθεστώτος της Ούστασε. Η δίωξη αφορούσε περιστατικό τον Ιούνιο του 2015 όπου κατηγορήθηκαν ότι έκαναν ναζιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους του Σάλτσμπουργκ. Κατά την έρευνα στα σπίτια τους, η αστυνομία βρήκε υλικό που εξυμνούσε την Ουστάσε και τον ναζισμό.

Σε πιο πρόσφατο περιστατικό, μόλις πέρσι, εκατοντάδες Bad Blue Boys της Ντιναμό Ζάγκρεμπ εθεάθησαν να χαιρετούν ναζιστικά στους δρόμους του Μιλάνο όπου είχαν φτάσει για αγώνα με την ομώνυμη ομάδα. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης έκαναν τότε λόγο για περιστατικά συμπλοκών συμπεριλαμβανομένων μαχαιρωμάτων.

Absolutely abhorrent. Dinamo Zagreb fans performing the Nazi salute in the streets of Milan.



The world of football must free itself from fascists and carriers of hatred, a hatred that from soccer fields spreads to the squares. pic.twitter.com/rd2Z97Rn1q