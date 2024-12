Αυτοδημιούργητοι, σεβαστοί και φιλάνθρωποι: Ποια ήταν η οικογένεια του Λουίτζι Μαντιζόνε

Την προηγούμενη εβδομάδα, το επώνυμο Μαντζιόνε έγινε παγκοσμίως γνωστό, αφότου ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, του Διευθύνοντα Συμβούλου της ασφαλιστικού κολοσσού UnitedHealthCare.

Αλλά για δεκαετίες, το όνομα συμβόλιζε κάτι εντελώς διαφορετικό: πλούτο, ισχύς και φιλανθρωπία, ιδιαίτερα στην ιταλική κοινότητα της Βαλτιμόρης.

Είναι μία από τις, αν όχι η «πιο σεβαστή» ιταλική οικογένεια στην περιοχή, σύμφωνα με την Τζιοβάνα Μπλάτερμαν.

Η 77χρονη σήμερα κα. Τζιοβάνα Μπλάτερμαν, η οποία έφτασε στις ΗΠΑ από τη Σικελία το 1953, δήλωσε στο BBC ότι έχει γνωρίσει τρεις γενιές Μαντζιόνε.

Η οικογένεια είναι «γενναιόδωρη» και «αυτοδημιούργητη», είπε, ενώ Λουίτζι, τον οποίο γνώρισε για λίγο πριν από περίπου οκτώ χρόνια, φαινόταν έξυπνος, προσιτός και όμορφος «όπως μπορείτε να δείτε».

«Κάτι συνέβη μαζί του», συλλογίστηκε, αναφερόμενη στις τελευταίες ημέρες. «Είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι».

Επέμεινε επίσης ότι είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του: «Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές του να είσαι Αμερικανός πολίτης».

Το σύμπλεγμα των δρόμων στο κέντρο της Βαλτιμόρη που αποτελούν τη Μικρή Ιταλία, όπου η κ. Blatterman είναι ιδιοκτήτρια ενός από τα πολλά ιταλικά εστιατόρια της γειτονιάς, αποτελεί θύλακα για τους Ιταλούς μετανάστες από τότε που κατέφθασαν εκεί κατά τον 19ό και 20ό αιώνα.

Μια ιταλική τρίχρωμη σημαία εξακολουθεί να επιδεικνύεται περήφανα. Ακόμη και οι πυροσβεστικοί κρουνοί είναι βαμμένοι πράσινοι, λευκοί και κόκκινοι.

Ο Νίκολας Μαντζιόνε ο πρεσβύτερος γεννήθηκε εκεί το 1925, ξεκινώντας τη ζωή του σε μια φτωχή οικογένεια μεταναστών. Πέρασε τα πρώτα οκτώ χρόνια της ζωής του σε ένα μικρό διαμέρισμα με εξωτερική τουαλέτα, σύμφωνα με την Baltimore Sun.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, υπηρέτησε στο αμερικάνικο Ναυτικό στον Νότιο Ειρηνικό, πριν επιστρέψει στο Μέριλαντ. Τότε, δημιούργησε μια σειρά από επιχειρήσεις καθώς και, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μια μαχητική, ίσως ακόμη και επιθετική, φήμη όταν επρόκειτο για τα επιχειρηματικά του συμφέροντα.

Ο πατριάρχης της οικογένειας, ο οποίος εδώ και καιρό είχε μετακομίσει μαζί με τους απογόνους του στα προάστια, πέθανε το 2008, αφήνοντας πίσω του 10 παιδιά και 37 εγγόνια, μεταξύ των οποίων και ο Λουίτζι Μαντζιόνε.

Κατά τη σύλληψή του, η αστυνομία αναφέρει ότι ο Λουίτζι Μαντζιόνε είχε μαζί του ένα χειρόγραφο έγγραφο στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς την υποτιθέμενη «εχθρότητά του» προς τις εταιρικές ελίτ, το οποίο, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, περιείχε τη φράση «αυτά τα παράσιτα το άξιζαν».

