«Αυτή είναι μία μνημειώδης μέρα»- Ο Μπάιντεν υπέγραψε το νομοσχέδιο για τον έλεγχο της οπλοκατοχής

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε σήμερα ένα δικομματικό νομοσχέδιο για την ασφάλεια της οπλοκατοχής, την πρώτη μεγάλη ομοσπονδιακή μεταρρύθμιση για τα όπλα τα τελευταία 30 χρόνια.

Η υπογραφή του νομοσχεδίου έγινε λίγες ημέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ διεύρυνε τα δικαιώματα οπλοκατοχής.

«Αυτή είναι μνημειώδης ημέρα», είπε ο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Τζιλ. «Θεού θέλοντος, θα σώσει πολλές ζωές».

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε την Πέμπτη για πρώτη φορά ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ προστατεύει το δικαίωμα ενός ατόμου να φέρει ένα όπλο δημοσίως για αυτοάμυνα.

Ο έλεγχος των όπλων είναι εδώ και πολύ καιρό ένα διχαστικό ζήτημα στη χώρα, με αρκετές προσπάθειες για να τεθούν νέοι έλεγχοι στις πωλήσεις όπλων, να έχουν αποτύχει αρκετές φορές.

Η νέα νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις που βοηθούν τις πολιτείες να μένουν τα όπλα μακριά από τα χέρια όσων θεωρούνται επικίνδυνοι για τον εαυτό τους ή τους άλλους και εμποδίζει τις πωλήσεις όπλων σε όσους καταδικάζονται για κακοποίηση των συντρόφων τους.

Δεν απαγορεύει ωστόσο, τις πωλήσεις τουφεκιών επιθετικού τύπου ή γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας.

Ο νόμος λαμβάνει ορισμένα μέτρα σχετικά με τους ελέγχους του ιστορικού του εν δυνάμει αγοραστή, επιτρέποντας την πρόσβαση, για πρώτη φορά, σε πληροφορίες σχετικά με σημαντικά εγκλήματα που διαπράττονται από ανήλικους.

Επίσης, εμποδίζει την πώληση όπλων σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία.

Παρέχει ακόμα, νέα ομοσπονδιακή χρηματοδότηση σε πολιτείες που διαχειρίζονται νόμους, οι οποίοι αποσκοπούν στην αφαίρεση των όπλων από άτομα που θεωρούνται επικίνδυνα για τους ίδιους και τους άλλους.

Ο Μπάιντεν είπε ότι θα διοργανώσει μια εκδήλωση τον Ιούλιο για τα θύματα της ένοπλης βίας, σηματοδοτώντας την υπογραφή του νομοσχεδίου.

«Το μήνυμά προς εμάς ήταν να κάνουμε κάτι. Σήμερα το κάναμε», είπε ο Μπάιντεν.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε ξανά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία καταργεί το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση σε εθνικό επίπεδο και πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο οι πολιτείες θα εφαρμόσουν την απόφαση.

«Χάλασε το Ανώτατο Δικαστήριο; Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει λάβει ορισμένες τρομερές αποφάσεις», είπε ο Μπάιντεν.

«Η Τζιλ και εγώ ξέρουμε πόσο οδυνηρή και καταστροφική είναι η απόφαση για τόσους πολλούς Αμερικανούς πολίτες και το εννοώ: για τόσους πολλούς Αμερικανούς. Θα αναλάβουμε δράση για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών και την αναπαραγωγική υγεία» σημείωσε.

