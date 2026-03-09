Ντόναλντ Τραμπ προς Αυστραλία: «Δώστε άσυλο στις ποδοσφαιρίστριες από το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την κυβέρνηση της Αυστραλίας, με ανάρτηση στο Truth Social, να χορηγήσει άσυλο στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες υπό έντονη πίεση να προστατεύσει την ιρανική ομάδα μετά τον αποκλεισμό της από το AFC Women's Asian Cup. Υπενθυμίζεται πως οι ποδοσφαιρίστριες δέχονται απειλές για τη ζωή τους, μετά τη στάση τους στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πέντε παίκτριες φέρεται να εγκατέλειψαν το προπονητικό καμπ της ομάδας ζητώντας καταφύγιο στην Αυστραλία.

Ντόναλντ Τραμπ: Το μήνυμά του στην Αυστραλία για τις ποδοσφαιρίστριες από το Ιράν

Ο Τραμπ σχολίασε την εξέλιξη μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, γράφοντας:

«Η Αυστραλία κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος επιτρέποντας στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν να αναγκαστεί να επιστρέψει στο Ιράν, όπου πιθανότατα θα σκοτωθούν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε μάλιστα προσωπικά στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας: «Μην το κάνετε, κύριε πρωθυπουργέ. Δώστε ΑΣΥΛΟ. Οι ΗΠΑ θα τις δεχτούν αν εσείς δεν το κάνετε».

Υπενθυμίζεται πως πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα την περασμένη Δευτέρα, η σιωπή των παικτριών του Ιράν, στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου, είχε ερμηνευθεί από πολλούς ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλειά τους μετά από επικριτικά δημοσιεύματα στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά τον αγώνα της Κυριακής στο Gold Coast, στην πολιτεία Κουίνσλαντ, δεκάδες άνθρωποι περικύκλωσαν το λεωφορείο της ομάδας φωνάζοντας «let them go» («αφήστε τες να φύγουν»), σύμφωνα με το παράρτημα του Associated Press στην Αυστραλία.

Αστυνομικές δυνάμεις και προσωπικό ασφαλείας δημιούργησαν διάδρομο για να μπορέσει το λεωφορείο να αποχωρήσει από το στάδιο, την ώρα που ακούγονταν συνθήματα όπως «save our girls» («σώστε τα κορίτσια μας»).

Υποστηρικτές ανέφεραν επίσης ότι είδαν τουλάχιστον τρεις από τις παίκτριες μέσα στο λεωφορείο να κάνουν το διεθνές σήμα βοήθειας με το χέρι, σύμφωνα με το CNN.