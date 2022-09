Αυστραλία: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με φορτηγό -Τέσσερις σοβαρά τραυματίες

Οι επιβάτες ενός σχολικού λεωφορείου επέζησαν «από θαύμα», όταν το όχημα χτυπήθηκε από φορτηγό και έπεσε σε χαντάκι, σε αυτοκινητόδρομο στο Bacchus Marsh, κοντά στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, το λεωφορείο επιβράδυνε για να αποφύγει μια άλλη σύγκρουση όταν χτυπήθηκε, με αποτέλεσμα δύο έφηβες και δύο ενήλικες να τραυματιστούν σοβαρά.

Το σχολικό λεωφορείο μετέφερε τέσσερις ενήλικες και 27 μαθητές, από 9 έως 11 ετών, από το σχολείο στο αεροδρόμιο Tullamarine για ένα ταξίδι στις ΗΠΑ.

A school bus carrying students has rolled down an embankment after colliding with a truck just near Melbourne with a teenage girl and the truck driver both seriously injured.#Sunriseon7 pic.twitter.com/rFhDozO3ZV